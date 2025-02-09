香港流感大爆發！上個月137人病逝

▲香港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港流感疫情嚴重，根據香港衛生防護中心新一期《流感速遞》的統計，1月5日至2月5日，已累積240例嚴重流感病例，其中包含了137例死亡。

統計顯示，137例死亡病例主要集中在老年人，65歲以上佔123例。在已掌握臨床資料的成人死亡病例中，大約81%患有慢性疾病。

據最新監測數據顯示，香港1月26日至2月1日流感病毒陽性百分比為9.67%，略低於前一周錄得10.54%，但整體流感活躍程度維持在高水平；一周共計需入住加護病房或死亡的成人嚴重流感個案55例，其中32人死亡。在這55例嚴重個案中，有44人未接種疫苗。

兒童方面，1月26日至2月5日共計5例兒童流感相關嚴重併發症個案，主要感染A型H1及H3病毒，併發嚴重肺炎、敗血症、腦炎及休克，其中4人沒有接種本季流感疫苗。

衛生防護中心提到，在北半球，歐洲、美洲和亞洲地區很多國家的流感活躍程度上升並處於高水平；在南半球地區，大部分國家的流感活躍程度維持穩定或下降。

其中在美國，大部分地區的流感活躍程度維持在高水平並持續上升，流感病毒檢測陽性百分比上升至 29.4%；加拿大大部分流感活躍程度指標上升，流感病毒檢測陽性百分比上升至16.7%；英國流感指標整體下降，流感活躍程度處於中度水平。