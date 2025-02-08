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打氣驟降！公費流感疫苗昨僅打6千劑　剩1.8萬劑本周還用不完

▲▼疾管署疫情週報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S因流感併發肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮，不過根據疾病管制署最新統計，昨（7日）全國公費流感疫苗接種6449劑疫苗，打氣明顯降溫，全國剩餘疫苗約1.8萬劑，周末提供接種本就不多，也意味本周疫苗還用不完。至於行政院宣布增購10萬劑流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，會依照計畫進行採購，也會依照情況評估適用對象是否擴大。

國內公費流感疫苗從去年10月開打，並於今年1月1日起開放全國年滿6個月以上民眾接種，到3日為止各縣市原本還剩約20萬劑疫苗，但就在傳出大S在日本因為流感猝逝消息後，引起民眾對流感疫情恐慌效應，搶打流感疫苗。

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事件發生後頭三天打疫苗相當踴躍，單日接種量都創下近期新高，3日接種4萬劑、4日接種7.3萬劑、5日接種4.6萬劑，但是從前天開始接種數量減少，單日接種僅剩下1.8萬劑，而到了昨天更是明顯降溫。疾管署今日公布最新數據顯示，昨日全國僅接種6449劑疫苗，剩餘疫苗1萬8771劑。

然而行政院已經拍板要增購10萬劑公費流感疫苗，給11類高風險對象施打，最快本月20日開打。就有醫師認為，大S事件帶動的打氣屬於短期效應，政府礙於壓力宣布增購疫苗，但實際到診所給民眾打已經是月底，時間太晚「打不完的機會不小」，說不定還得宣布擴大全民接種。

曾淑慧受訪表示，採購作業會依照計畫進行，至於是否會擴大全民接種，屆時仍會做流感疫情與民眾接種情況的監測，並且適時做相關因應，就像這次公費流感疫苗開打，也是分階段開放對象接種。

▲▼增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）

▲增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）

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