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多收750元審查費惹議　藍發言人：要忍NCC無恥搶錢行徑到何時？

▲NCC國家通訊傳播委員會,中華民國國家通訊傳播委員會,政府機構,電信通訊及廣播電視等信息流通的最高主管機關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲NCC國家通訊傳播委員會。（圖／記者謝婷婷攝）

記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前修改相關規定，任何從國外攜帶或進口的「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元。國民黨發言人楊智伃 今（8日）轟NCC已變成數位強盜，台灣民眾到底還要忍受NCC這種無恥搶錢行徑到何時？若NCC真的有心改善台灣的數位環境，請先從杜絕假訊息、提高造謠審查效率開始，而不是只會巧立名目亂課費。

楊智伃批評NCC無能不作為，只會想辦法從人民口袋搶錢，台灣民眾到底欠誰害誰？NCC的課稅新標竟然是從國外購買的3C產品都要加收750元審查費？甚至是只要有過海關、不管是自己買、還是網購買，案件計算，買幾件就收幾筆750元審查費！！你要買耳機、買電腦、買滑鼠、買相機都要加收750元。

楊智伃指出，從民進黨上任以來，NCC除了用 iPhone、switch情勒欺騙民眾，根本毫無作為，對於網路、媒體上充斥的假消息毫無建樹，放任造謠甚至帶頭詐騙，台灣民眾不是冤大頭，不會再無條件接受這種橫徵暴斂的政策。

藍委陳菁徽提到，請問現在什麼電子產品沒有藍芽、沒有Wi-Fi、沒有無限傳輸功能，難道現在還買飛鴿傳書的工具嗎？號稱AI內閣的賴政府，怎麼會推出這種徒增成本，嚴重影響民生的公告，超級不福國利民的政策。

對於NCC後來要加收750元的審查費，陳菁徽說，此舉毫無正當性之外，也恐造成3C產品價格上漲，擾動整個市場的穩定。NCC除了會恐嚇民眾 iPhone、Switch無法上市之外，現在又多一個巧立名目向民眾搶錢的公告，真的是莫名其妙，擾民不斷。

藍委黃健豪提到，NCC現在說要收審查費，但到底是怎樣的實質審查，民眾也表示沒有收到審查報告，那等於是假借名義增稅。要加稅，請國稅局提修法，經過立法院審查，而不是NCC假借審查名義亂收過路財。

黃健豪進一步質疑，NCC宣稱，因為太多人自海外網購，這些訊號可能會干擾警察、消防、機場等無線電通訊，影響社會安全。但有繳錢就不會干擾、也不會影響社會安全嗎？同時，一樣的產品，若自己隨身攜帶五件以下就不收規費，不影響社會安全了嗎？

黃健豪表示，要求NCC主動撤銷，不然開議後，會依據立法院職權行使法第60條，透過連署後將該案從備查改交付委員會審查，進而否決此一不合理規定。
 

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審查費國民黨NCC

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