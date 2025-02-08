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盤點NCC「開春就做兩件蠢事」　翁曉玲轟：搞到自己引火上身

▲NCC大樓（圖／林睿康記者攝）

▲NCC大樓（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會）日前先是透露「委員人數不足，恐致無法換照，影響民眾收視」，3日又公告修正規定，任何從國外攜帶或進口的「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元。對此，國民黨立委翁曉玲表示，NCC做了這兩件蠢事，搞到引火上身，人事案不如向總統賴清德等人拜託，趕快重提委員新名單，而審查費引起輿論反彈，建議從善如流，先廢止修正規定或暫緩實施，否則立院開議後，估計會被叮的滿頭包。

翁曉玲表示，才開春，NCC就做了兩件蠢事，搞到自己引火上身。第一件蠢事，NCC對外發新聞說，因NCC委員人數不足（目前僅剩3名委員，未達法定過半標準，無法進行正式決議），恐怕6月底前會有37家的廣播和電視事業之執照屆期換發案無法審議，以致無法換照，會影響民眾的收視聽權益。

翁曉玲質疑，NCC發這則新聞的動機是想向社會大眾討拍，還是向立院喊話？提醒大家NCC委員人事案不能再拖了，否則大家就無法收看、收聽電視廣播了。

翁曉玲指出，自己曾做過NCC委員，自然理解NCC的焦急。但坦白說，NCC與其向社會喊話，不如向賴清德、卓榮泰、柯建銘拜託，請他們趕快重提NCC委員新名單、趕快尋求朝野協商、趕快下令讓民進黨交通委員會召委排審NCC委員人事案。（NCC委員人事案已於113.07.12交交通、教文委員會審查、113.08.14黨團協商召開臨時會處理人事案，但無共識）

翁曉玲說，要知道，決定NCC命運之球是握在民進黨手上，而不是在民眾和在野黨的身上，但賴政府根本沒打算讓NCC恢復廣電監理業務，反正目前廣電媒體多是綠媒，而且會不實報導、造謠生事的電視台也都是綠媒，NCC若要出手監理電視台，還礙事，不如讓NCC空轉更好。

翁曉玲提到，賴總統即將召開五院院長協商，除了預算案外，會將大法官人事案、NCC人事案一併納入討論？如果不談，就表示賴確實有意讓憲法法庭、NCC繼續空轉下去，若是如此，NCC不用再多說廢話，就等著媒體大亂吧。

翁曉玲再指，第二件蠢事，則是NCC惹人厭的修正《電信管理業務規費收費標準》第14條附表9「電信管制射頻器材規費收費標準表規定」，要徵收從國外郵寄來台的自用第二級電信管制射頻器材，例如像是手機、平板、藍芽耳機、WiFi接收設備、無線鍵盤、無線滑鼠等，每件輸入核准審查費新臺幣750元。

翁曉玲直言，說實在的，NCC目前處於低度運作階段，像這種要從民眾口袋拿錢、徵收規費的事，就算是有再正當的理由，都不宜現階段處理，更何況，在不分3C射頻器材的價格高低情況下，一律收審查費750元，確有不符比例原則的疑慮。

最後，翁曉玲強調，這件事既然引起民眾輿論反彈，建議NCC就從善如流，先廢止修正規定或暫緩實施，否則立院開議後，估計NCC會被叮的滿頭包。

▼國民黨立委翁曉玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 1115 立法院會-翁曉玲。（圖／記者黃克翔攝）

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