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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國外買3C產品NCC收750元審查費　民眾黨酸：開始當有牌強盜

▲▼ PS PORTAL,PlayStation Portal 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲出國返台隨身攜帶5部以下免繳交審查費，但如果是網購則需要收取750元。（示意圖／記者蘇晟彥攝）

記者陳家祥／台北報導

近日網友痛批，指「從國外、海關買3C產品，遭NCC收750元」，引發各界議論。對此，民眾黨團酸，「整天正事不做，只會哭窮、哭沒人的NCC，終於找到工作」，直言NCC開始當有牌的強盜，詐騙集團都還會想方設法騙你，民進黨政府的NCC，直接用搶的，真是一門好生意。

民眾黨團開酸，最近在海外購買無線、wifi功能電子設備的朋友，可能即將、或已經收到一份物流業者的通知，你要先繳750元給NCC，你買的商品才有辦法入關寄給你，「什麼！整天正事不做，只會哭窮、哭沒人的NCC，終於找到工作，要開始當有牌的強盜了嗎？」

民眾黨團指出，NCC修正《電信管理業務規費收費標準》第14條標準，從今年2月3日起，民眾進口自用「第二級電信管制射頻器材」， 每件要收取審查費750元給NCC。到底哪些要收費呢？凡是非公眾電信網路、專用電信網路或業餘無線電台所需之電信管制射頻器材（第一級），都歸類於第二級，也就是包括我們自用的 「民生與視聽娛樂器材」。

民眾黨團表示，換句話說，以後想從國外買藍牙鍵盤或耳機，或是有任何具wifi或無線功能的遊戲機，就算是自用，通通要繳給NCC過路費喔；若不幸網購回來的產品出事、要送海外原廠維修，「恭喜NCC，寄回來再多收一次，可以搶1500元」。

NCC憑什麼攔路收錢？民眾黨團說，其理由是「有鑑於網路購物普及，民眾透過網路網路訂購無線電信設備案件漸增，每日均有近百件，NCC需投入相當的人力及硬體資源，因此要增加自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」。

民眾黨團指出，NCC的白話文就是，民眾國外網購買太多，要審核很累很麻煩，雖然不拆不驗只是建檔工本費，但為了以價制量，所以要從人民口袋多收錢，免得你們買太多，「OK！We got it！詐騙集團都還會想方設法騙你，民進黨政府的NCC，直接用搶的，真是一門好生意」。

民眾黨團直言，NCC正事不幹，放任國內假新聞滿天飛；哭窮哭預算、巧立名目和百姓搶錢這檔事，倒是相當勤快。現在網路輿論炸鍋，也於「公共政策網路參與平台」發起將民生或娛樂產品排除於「第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」收費項目，「公民參與，廢NCC惡法！一起來！」

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