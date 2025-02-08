「台美合作」拘捕劉喬安！刑事局證實落網時間　將押解返台受審



▲太陽花女神劉喬安遭通緝滯留美國5年，涉嫌在美國寄送毒郵包返台。（圖／翻攝www.ice.gov）

記者邱中岳／台北報導

川普上任之後大舉肅清非法移民，前幾日才逮捕1名台灣通緝犯躲藏在美國，沒想到早在1月份左右，素有「太陽花女神」的劉喬安，因逾期滯留美國，就已經在美國遭逮捕，劉則因涉及跨國運輸毒品、詐欺以及侵占等罪嫌遭通緝。

據了解，劉喬安在2019年5月份出境美國，輾轉待過多個城市，原本在8月份訪客身分結束，但是卻沒有依照規定出境，反而滯留在美國，在2025年1月份被美國警方逮捕。

刑事局表示，劉喬安在台灣被指控涉及毒品、侵占以及詐欺等罪嫌，多次通知到案說明、開庭未果，後來發現劉早在2019年就已經出境美國，當時提供相關情資給美國警方協助查緝。

劉喬安在2025年1月份於美國波士頓一家旅館被美國警方逮捕，目前正在清查是否在美國有相關犯罪事證，如果沒有則依照規定辦理遣返程序，預計近日就回台受審。

刑事局表示，劉喬安在美國透過朋友資助，輾轉住過許多城市，並且涉嫌在美期間與友人一同以包裹藏放毒品古柯鹼的方式，將毒品夾帶回台，最後台灣收貨人被查獲，才咬出劉喬安在美國涉及販毒。

刑事局指出，整個案件係由刑事局駐美聯絡官提供劉姓通緝情資予美方執法單位並共同合作追緝，因應美國最新移民執法政策，本局與美國執法單位共同於美東時間1月22日將劉嫌緝捕到案。