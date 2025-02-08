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外國老司機最愛！日本「男性美容店」藏極樂風俗店　獨享賣淫妹

▲▼新宿歌舞伎町。（示意圖／記者董美琪攝）

▲日本新宿歌舞伎町一間風俗店偽裝成男士美容店，遭到警方破獲。（示意圖／記者董美琪攝）

記者王佩翊／編譯

日本東京新宿歌舞伎町一家專門針對訪日外國人的非法男士美容館因涉嫌提供賣淫場所遭警方調查，包含老闆在內的7名男子因此被逮。根據調查，該店客群為來日旅遊的觀光客，警方也在店內搜出16國的紙幣，認為店家假裝是男士美容店，實則為風俗店。而這也是日本首次破獲以外國人為目標客群的違法風俗店。

根據《日本新聞網》報導，歌舞伎町男士美容館「SPARAKU」54歲老闆須藤一樹及21歲員工藤原大和等7人因涉嫌提供場所給賣淫妹進行性交易被逮捕。警方懷疑，SPARAKU表面上是一間提供男士美容服務的店家，實則是地下風俗店。

根據調查，該店從2024年10月至11月期間，讓女性員工在店內非法賣淫。而該店主要針對訪日旅遊的外國人，官網上不但提供英文資訊，還接受使用外國貨幣付款，警方在搜查時，也在店內找到16個國家的紙幣。

須藤一樹供稱，店內有9成的顧客都是外國人，因為在這裡可以便宜地與日本女性發生性行為。該店除了安排員工在街頭拉客，有時也有導遊專門帶客上門。

這是日本首次破獲以外國人為客群的違法風俗店。對此，警視廳表示，旅日外籍旅客人數持續增加，該店嚴重破壞日本的形象，將會持續深入調查SPARAKU的經營模式。

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