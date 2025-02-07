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台南麻豆住宅冒煙起火　南消新式高壓細水霧車救援奏功

▲台南市消防局麻豆分隊7日晚上接獲住宅煮食不慎火警，麻豆分隊立即使用多功能救助皮卡車上細水霧幫浦出水壓制火勢，成功快速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局麻豆分隊7日晚上接獲住宅煮食不慎火警，麻豆分隊立即使用多功能救助皮卡車上細水霧幫浦出水壓制火勢，成功快速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

 
台南市消防局麻豆分隊7日晚上8時19分許接獲119報案住宅火警，立即派遣麻豆、官田、下營、學甲、佳里等5個單位前往救援，麻豆分隊到達現場為6樓RC建築物，火災初期分隊到場，現場為1樓廚房煮食不慎，麻豆分隊立即使用多功能救助皮卡車上細水霧幫浦出水壓制火勢，成功快速撲滅火勢。

▲台南市消防局麻豆分隊7日晚上接獲住宅煮食不慎火警，麻豆分隊立即使用多功能救助皮卡車上細水霧幫浦出水壓制火勢，成功快速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆消防分隊指出，住戶先行利用家用滅火器自撲，惟廚房尚有些煙及天花板尚有火星，麻豆分隊立即使用多功能救助皮卡車上細水霧幫浦出水壓制火勢，成功快速撲滅火勢並進行水力排煙、減少水損，避免住家額外損失。

麻豆中隊長廖鼎鈞表示，新式高壓細水霧車效能已經消防局教官團實火測試，對火勢有一定的抑制功效，且需水量甚低，是消防局針對小規模火災搶救的利器。

▲台南市消防局麻豆分隊7日晚上接獲住宅煮食不慎火警，麻豆分隊立即使用多功能救助皮卡車上細水霧幫浦出水壓制火勢，成功快速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，高壓細水霧車是目前局內新式搶救利器，望未來針對住宅火災搶救，除維護人命安全外，亦可因水損少降低市民財損。另近日火災案件頻傳，在此提醒市民朋友家中要注意用火用電安全，且務必裝設住宅用火災警報器，在火災發生初期，才能快速通報逃生，保障自己及家人安全。

▲台南市消防局麻豆分隊7日晚上接獲住宅煮食不慎火警，麻豆分隊立即使用多功能救助皮卡車上細水霧幫浦出水壓制火勢，成功快速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，這輛多功能細水霧救助皮卡車，配有高壓細水霧系統、400公升水箱、照明器材，另可拖吊船艇等多功能救災設備，可因應不同救災任務。此外，運用細水霧及泡沫原液相互搭配進行初期搶救，除增加救災靈活度外，亦可減少水損。

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