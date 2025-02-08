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基隆高中校友黃大銘安詳辭世　獎學金助學精神永續傳承

▲基隆高中校友黃大銘安詳辭世。（圖／國立基隆高中提供）

▲90歲企業家黃大銘安詳離世，十餘年獎學金助學精神永存。（圖／國立基隆高中提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國立基隆高中傑出校友黃大銘是一位成功的企業家，退休後十多年來，他每年都慷慨提供學校十多萬元的獎學金，鼓勵清寒且成績優異的學生努力向上。他總是親自到校頒發獎學金，並勉勵學生「要用功讀書」。日前，黃大銘以90歲高齡安詳離世，師生們深感不捨。為了延續他的精神，家屬決定繼續提供獎學金，傳承這份愛心。

基隆高中校長鍾定先表示，黃大銘是學校的驕傲，一生熱心公益，並以身為基隆高中校友為榮。他長期關心母校的發展，擔任校友會顧問，並設立「黃大銘先生獎學金」，每年親自頒發十餘萬元獎助學金，鼓勵學弟妹努力向上。此外，他也積極參與各項校園活動，以實際行動支持母校。

▲基隆高中校友黃大銘安詳辭世。（圖／國立基隆高中提供）

▲企業家黃大銘愛心不滅，家屬續設獎學金助學弟妹。

黃大銘獎學金主要用於協助清寒且成績優異的學生，減輕他們的經濟負擔，讓他們能專心讀書。黃大銘曾勉勵學生，只要用心讀書就會有進步，「有進步就好」。因此，學校將獎學金的運用範圍擴大，發放給全校各班進步最多的三名學生，讓更多學生感受到溫暖與鼓勵。

鍾定先回憶起一個感人的小故事：有一次，黃大銘在前往學校參加獎學金頒贈典禮的途中，為了趕時間不慎在生態池跌倒，衣服都濕透了。但他忍痛爬起來，堅持到會場勉勵學生，並表示「沒關係，我一定要去鼓勵學生」。這一幕讓在場師生深受感動，也展現了他對學生的關愛與數十年如一日的堅持。

▲基隆高中校友黃大銘安詳辭世。（圖／國立基隆高中提供）

▲黃大銘十餘年獎學金助學，家屬承諾延續教育大愛。

黃大銘不僅關心母校，也積極促進國際交流。去年，日本姊妹校來訪時，精通日語的他親自參與活動，並贈送棒球給日校師生，象徵台日兩校的長久友誼。此外，他每年都會參加學校的歲末路跑活動，誠摯地勉勵學弟妹珍惜學習機會。每逢校慶，他總是懷著深厚的情感回到母校，與師生們分享成長的故事。

鍾定先強調，黃大銘對教育的支持與對學生的關懷，成為基中學弟妹永遠的榜樣。他的兒子也是基隆高中校友，家屬為了延續他的精神，決定繼續提供獎學金。學校將善加利用這筆獎學金，協助更多努力向上的學生，讓黃大銘的愛心與精神永遠流傳。

▲基隆高中校友黃大銘安詳辭世。（圖／國立基隆高中提供）

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