劉喬安「滯美黑歷史」曝！　當地網紅揭政治詐欺內幕

▲劉喬安（左）在美被逮。（圖／翻攝https://www.ice.gov/）

記者葉國吏／綜合報導

「太陽花女王」劉喬安在美國被逮捕，引起討論。網紅「矽谷美味人妻」發文直呼大快人心，同時透露劉喬安在美國的黑歷史。

劉喬安因涉及毒品、詐欺、侵占等罪被台灣通緝，後來逃往美國。川普上任總統後開始打擊非法移民，今年1月在美國波士頓一家旅館遭美國執法單位逮捕，預計近日就會被遣返回台。

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「矽谷美味人妻」在臉書發文直呼大快人心，「矽谷美味人妻」透露，劉喬安從去年開始就就在社群上假裝台派，企圖擾亂視聽、製造分化對立來模糊社運焦點。1月落網前還呼籲她可幫美東台灣人收罷免書，企圖收取海外台灣人的個資和查水表。

▲劉喬安外貌變化。（合成圖／左、中翻攝自Facebook；右翻攝自美國移民及海關執法局網站）

「矽谷美味人妻」表示，她和夥伴當時因踢爆這些人的政治詐欺意圖，「導致劉喬安和另一個詐欺女不斷中傷和恐嚇我，這幾個月來我一直都過著提心吊膽的生活，也不敢在社群分享任何生活紀事，深怕壞人團伙威脅家人安全。」

「矽谷美味人妻」也感謝川普上任後力求非法移民掃蕩「一個月之內就讓劉喬安落網，真的是非常高效率，值得很大的掌聲。期待接下來的美國治安走往好的方向。」