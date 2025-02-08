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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政見會今登場！蔡壁如誓言「承擔」　民眾黨面臨第三勢力生死存亡

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨前立委蔡壁如表示，投入黨主席補選之戰，是帶著承擔的勇氣，她深知，唯有承擔才能真正改變台灣。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨黨主席補選首場政見會將於今（8日）晚間登場，雖在連署階段的票數不敵對手黃國昌，但蔡壁如今日稍早，仍在社群平台誓言「唯有承擔才能真正改變台灣」，並細數自己一路走來與前主席柯文哲還有黨的革命情感，此外，蔡壁如強調，自己要以「良性競爭促進黨內民主」，預告黨主席補選，將是一場決定民眾黨未來發展方向的關鍵選舉。

蔡壁如在臉書發文提到，有人說，政治是一場權力的競逐，也有人說，政治是算計的遊戲，但對她來說，政治的核心，從來不是權力，而是「承擔」，唯有承擔，才能真正改變台灣。

蔡壁如說明，一個人願不願意承擔，決定了他能走多遠；一個政黨敢不敢承擔，決定了它能否改變台灣。她引述，在法國大革命最混亂的時刻，拿破崙曾說，「我看不到希望，我只能選擇責任。」

拿破崙的話深深影響了她，蔡壁如感慨地說，「我知道，當社會動盪、當人民困惑，真正的領導者不應該猶豫，而應該站出來，扛下責任，今天，我站在這裡，不是為了自己，而是為了台灣民眾黨的未來」。

蔡壁如認為，很多人對她的認識，是來自媒體，然而，她是誰？她是怎麼走到這裡的？她為何而戰？她強調，自己就是那個從不計較個人得失，只問台灣需要什麼的人。

蔡壁如細數，從2014年，柯文哲當選市長，她放棄台大醫院的公職，毫不猶豫進入台北市政府，4年任期下來，列管超過一萬件案件，只為了讓改革真正落實。

再者，蔡壁如點出，2018年，柯市長競選連任，她辭去市府職位，全力輔選，2019年，台灣民眾黨誕生，她則親手拿著申請表格，站在內政部前，完成登記。

一路走來，蔡壁如深知，這不是一條輕鬆的路，而是一條充滿挑戰、荊棘滿布的道路，但她知道這條路必須有人走，為了讓這個新生政黨茁壯，她帶著不分區立委候選人，踏遍全台，「全台大眾走」。

蔡壁如指出，她的行動讓更多人看見民眾黨，也讓「民眾黨是柯P的政黨」，走到「民眾黨是屬於台灣人民的政黨」。蔡壁如不禁想起，2024年，柯文哲說，「我們需要有人去台中海線選舉，擴大民眾黨的影響力」，當下的她沒有遲疑，立刻前往台中參選。

直到2024年底，蔡壁如選擇辭去台中市府顧問，她直言，因為她知道，「依法行政」是公職人員最低的標準，從政，懂得取捨，比懂得算計更重要，而過去十年來，無論環境如何變化，她始終選擇承擔，選擇前行，因為這是我對台灣、對民眾黨的承諾。

面對民眾黨當前的挑戰，蔡壁如表示，當風暴來臨時，弱者選擇逃避，但民眾黨不是弱者，民眾黨是改革的力量，是台灣的希望，所以會選擇迎風而上。「柯文哲主席正面對司法挑戰，而台灣民眾黨，也站在歷史的十字路口。這不只是個人風暴，而是整個第三勢力的生死存亡。」

蔡壁如說，她知道，這場黨主席選舉，讓很多人感到壓力，也讓許多人困惑，但她相信，政黨的成長，來自於競爭，而不是封閉，如同黃國昌過去曾說，「民主不該是一言堂」。

因此，蔡壁如強調，，她不會反對這場選舉的價值，因為只有透過民主、公平、公正的競爭，我們才能淬鍊出真正適合帶領民眾黨的黨主席，她要以良性競爭促進黨內民主。

最後，蔡壁如表示，這次的補選，不只是候選人個人條件之間的競逐，而是一場理念的對話與交流，一場決定民眾黨未來發展方向的關鍵選舉，她選擇承擔，其實就是知道自己沒有退路的一種勇氣。

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