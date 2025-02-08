嘉義凌晨連2震「破裂面跟大安區一樣大」　專家：餘震往北移動

▲嘉義大埔鄉凌晨發生規模5.2地震，破裂面跟北市大安區一樣大。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

嘉義大埔鄉今（8日）凌晨0時46分，再度發生規模5.2地震，地震深度僅有7.3公里，間隔13分鐘後又發生規模3.6地震。地震專家郭鎧紋表示，這兩起地震都是「0121」6.4地震後的餘震，其中規模5.2地震，是1月31日以來最大規模餘震，也是排名第6大的餘震，破裂面大小約北市大安區，且震央有往主震北邊移動趨勢，提醒民眾要注意。

嘉義縣大埔鄉在今天凌晨0點46分發生規模5.2地震，屬於極淺層地震，地震深度僅7.3公里，幾乎全台都感受到地牛翻身威力，其中嘉義縣市與台南市最大震度達4級，高雄、雲林、南投、花蓮、彰化、台中、澎湖也有3級，台東、苗栗等地2級。隨後在凌晨0點59分，嘉義縣大埔鄉再度發生規模3.6地震，地震深度10.4公里，嘉義縣最大震度達4級。

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對於這兩起地震，地震專家郭鎧紋表示，兩起地震都是「0121」6.4地震後的餘震，其中規模5.2地震，是1月21日發生規模6.4主震發生後，排名第6大的餘震，也是1月31日以來最大的一起，而規模5地震的破裂面大小，相當於北市大安區，破裂面相當3╳3公里，中南部民眾可以明顯感受到搖晃威力。

郭鎧紋進一步分析，這兩起發生在嘉義大埔的有感地震，震央非常特殊，因為自從1月21日發生規模6.4主震以來，餘震大多發生在主震的南邊，包括台南市的東山區、楠西區、南化區等地，但是今天兩起餘震卻發生在主震北邊，顯示餘震有往北延伸趨勢，民眾要多加注意。

▲郭鎧紋指出，嘉義大埔餘震有往北移動趨勢。（圖／記者許敏溶攝）