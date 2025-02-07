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寒流激凍全台「今晚到明晨最冷剩6度」　3波追雪時間曝

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流發威，預計影響到下周一清晨，今晚到明晨有一波溫度低點。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流持續發威，預計冷到下周一清晨，今天(7日)晚間到明天清晨將有一波低溫，北部和宜蘭近山區或空曠地區最低下探6度，周日清晨還有一波類似低溫。今晚到周日清晨高山有3波追雪機會。

氣象署預報員曾昭誠表示，寒流持續，一路影響到下周一清晨，各地天氣非常寒冷，下周一白天寒流減弱，下波冷空氣預計下周三南下，會有鋒面通過，下周四東北季風增強，北部、宜蘭轉涼，預計持續到下個周末。

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降雨趨勢上，曾昭誠表示，今天晚上開始水氣轉乾，明天降雨區縮小為桃園以北、東半部，其他地區多雲；周日、下周一環境更乾，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，其他大致多雲到晴；下周一白天高壓出海，冷氣團減弱，水氣更乾，剩東半部有零星降雨，其他晴到多雲。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二晚間南方雲系北移，鋒面通過，中南部、台東有局部短暫雨，北部、宜蘭、花蓮逐漸轉為局部短暫陣雨，下周三全台都有降雨機會，下周四東北季風增強，中部以北、東半部有局部短陣雨，其他地區為多雲，下周五再轉乾，剩北部、東半部有雨。

溫度部分，曾昭誠分析，今晚到明晨溫度將降很低，北部、宜蘭約8到10度，中南部、台東、花蓮約10到13度，空曠地區和近山區會再低1度到2度，局部地區下探6度。周日清晨低溫類似，下周一清晨氣溫稍回升，不過各地低溫約10到13度；下周二雖寒流減弱，但還是有輻射冷卻，清晨偏冷，空曠地區有10度左右低溫，都會區普遍為12到15度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼低溫分布和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雪部分，曾昭誠說明，中部3000公尺以上高山今晚到明晨有零星降雪機會；北部、宜蘭1000公尺以上高山今晚到明天整天也有機會下雪；北部和宜蘭1000到2000公尺以上高山明晚到後天清晨還是有機會降雪。

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