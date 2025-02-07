寒流南下冷爆「體感低溫-4度」！氣象專家：近年來冷最久的一年

▲寒流來襲，全台多縣市氣溫寒冷，低溫持續下探。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

一波波強烈大陸冷氣團來襲，7日中午過後，又有新的寒流即將報到，氣象署表示，隨著8日入夜，氣溫將持續下探，多縣市體感溫度僅有個位數，連江縣體感低溫更是低至零下4度，民眾務必注意保暖。

7日下午寒流南下，各地氣溫持續下降，迎風面的桃園以北、東半部局部有雨，氣象署提醒民眾，外出時請攜帶雨具。8日受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，夜晚及清晨期間，中部以北、宜蘭地區及金門低溫7至10度，南部、花東地區及澎湖10至13度，空曠地區、近山區會再低1至2度。

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▲寒流南下全台寒冷，低溫持續下探，氣象署針對全台多縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象署）



氣象署表示，8日白天氣溫回升不多，北部、宜蘭及金門約10至11度，中南部、花東地區及澎湖高溫約13至15度，馬祖整天5至6度，民眾務必做好保暖措施。

▼寒流南下，全台低溫持續下探，氣象署提醒民眾務必注意保暖。（圖／中央氣象署）



此外，氣象署7日晚間至8日發布低溫特報，針對彰化以北、宜蘭、花蓮及金門、連江局部地區為橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下（連江縣為持續6度左右或以下）氣溫發生的機率。南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣則是黃色燈號（寒冷），有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署的一周體感溫度曲線，8日晚間至9日除了高雄、屏東、台東以外，各縣市的體感低溫僅有個位數，落在1度至9度之間，其中連江縣8日體感低溫低至零下4度。

▼連江縣8日體感低溫下探至零下4度。（圖／中央氣象署）



氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」粉專提醒，統計2016至2025年，每年1月加上前一年12月台北站的逐月最低溫天數，結果2025年達到最低溫的總天數共有26天（2月份尚未納入統計），明顯大於其他年，可以說是「近10年以來，冬天冷最久的1年」。

▼氣象專家林得恩表示，今年冬天是近10年來冷最久的冬天。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）



林得恩說，今年冬天的冷「一波接著一波」，緩衝的間隔天數少，感覺持續冷到沒有盡頭。雖然目前僅有3波寒流來襲，都還不算最冷，卻已讓人不敢脫下厚衣，尤其是北部、東北部的民眾。