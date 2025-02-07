「零度線」降到海拔1千公尺！寒流連凍4天　大屯山有望下雪

▲寒流今南下，將影響到下周一清晨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流今天（7日）南下，北部、東北部首當其衝大降溫，其他地區今下半天溫度下降，預計影響到下周一清晨，周六和周日最冷，局部地區低溫下探5度。零度線預估今晚到明天降至海拔1000公尺，七星山和大屯山也有機會降雪。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天寒流逐漸南下，迎風面北部、東北部首當其衝，氣溫一路下滑，其他地區下半天氣溫下降，預計影響到下周一清晨，周六和周日影響最明顯。

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溫度趨勢上，李孟軒說明，今天北台灣氣溫一路下滑，下午到晚上北部有局部10度以下低溫，其他下半天起氣溫逐漸下滑，周六清晨有一波低溫時間點，各地都有10度以下低溫機會，明天白天預估北部、宜蘭、花蓮高溫也不會超過14度，天氣偏冷。

▲▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周日清晨還有一波低溫，要留意10度以下低溫，下周一清晨仍有寒流影響，白天寒流減弱，氣溫逐漸回升，下周二和下周三高溫可回到20度以上；後續冷空氣為下周四東北季風增強，北部白天高溫將再度下降。

至於低溫分布，李孟軒分析，周六清晨，台南以北、宜蘭、花蓮低溫將在10度以下低溫，北部近山區平地低溫有機會下探5到6度，離島金馬10度以下，其中馬祖低溫5度；周日低溫類似，低溫區更廣，輻射冷卻效應下，各地要留意10度以下低溫，北部近山區有6度或以下低溫。

降雨趨勢方面，李孟軒表示，今天水氣較多，桃園以北、東半部留意局部短暫雨，竹苗山區也有零星降雨，晚上雨量減少；明天開始水氣逐漸減少，桃園以北、東半部局部短暫雨，後天和下周一雨區變少，剩基隆北海岸和東半部有雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

李孟軒指出，下周二水氣最少，僅東半部有零星降雨，下周三鋒面接近，南方雲系水氣增加，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地有零星雨勢，下周四鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部持續有短暫雨。

降雪方面，李孟軒說明，今天到周六清晨中部3000公尺以上高山有機會降雪，今天傍晚到明天白天北部、東北部1000公尺以上高山也有機會降雪，因零度線將降至海拔1000公尺，七星山和大屯山山頂也有下雪機會。