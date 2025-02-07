寒流急凍全台「今入夜到周末最冷」　低溫剩5度

▲寒流今南下，周五入夜到周末影響最劇烈。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流今(7日)南下，全台轉冷，今北東陰雨，寒流預計持續到下周一清晨，其中周五入夜到周末將是這波寒流影響最劇烈時段，局部低溫可能下探5度，下周一白天起冷空氣減弱，氣溫逐步回升。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天起，新一波北方冷高壓逐步南下，台灣轉為東北季風增強環境，氣溫將明顯下滑轉冷。預測北部及東部陰有短暫雨，高溫約15到18度，低溫約10到14度；中南部多雲或局部晴，高溫約19到24度，低溫約11到15度。今晚起冷空氣進一步增強，各地氣溫將顯著下降。

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周末持續受寒流影響，林孝儒指出，各地寒冷，北部及東部雲量較多，迎風側仍時有短暫雨可能，但降雨影響不大；中南部則為晴時多雲，天氣相對穩定。

不過夜間受輻射冷卻影響，林孝儒說明，氣溫將進一步下降，預測北部及東部高溫僅12到15度，中南部14到18度，各地低溫普遍可降至10到12度，中北部沿海空曠區或近山平地更是有機會探至5到9度低溫可能。周五入夜後至周末將是本波寒流影響最劇烈時段。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林孝儒表示，今晚至明晨配合水氣，預測中北部1500至2000公尺以上，以及各3000公尺以上山區，不排除有固態降水機會，包括冰霰、降雪、結霜和霧淞等。

下周一起寒流將逐漸減弱，林孝儒說明，各地氣溫將回升，天氣轉趨穩定，以晴到多雲為主，降雨趨緩。

不過林孝儒指出，下周三晚間起，可能有鋒面南下並伴隨東北季風短暫增強，各地天氣轉為陰有雨，但冷空氣的強度倒是皆不如本周。