20歲女孩腿上現「蟒蛇紋」　把電腦放雙腿工作「長時間低溫」造成

▲長時間低溫會造成皮膚出現俗稱「蟒蛇紋」的網狀紅斑。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節過後，大陸新一波低溫寒流來襲，民眾紛紛掏出家中的「取暖神器」，電熱毯、暖爐、熱水袋等紛紛出籠，但因使用不當導致的意外燙傷事件也頻繁出現。大陸一名女性將熱水袋直接敷在背部，第二天就出現水泡，這是熱水袋長時間接觸皮膚且溫度過高，造成了局部皮膚急性燙傷，但醫師提醒，另有一種長時間低溫造成的的火激紅斑，也不容忽視。

《極目新聞》報導，高溫作業人群（火力發電廠和鍋爐間作業工人、廚師等）、長期使用火爐烘烤、電熱毯、暖寶寶、熱水袋等取暖物品人群、習慣使用過熱的水洗澡、泡腳人群、習慣性把筆記本電腦放在腿上使用人群以及長期高溫理療、紅外線透熱療法、蠟療等人群，更要對低溫燙傷引起重視。

浙江中醫院皮膚美容科羅宏賓醫師表示，他曾接診一名20多歲的年輕女孩，正是火激紅斑患者，「腿上出現了很明顯的網狀紅斑，問了之後才發現平時喜歡把電腦放在腿上辦公，好幾周都是如此。這其實就是長時間低溫接觸造成的火激紅斑，導致色素沈著、毛細血管擴張。」

這種宛如「蟒蛇紋」般的網狀紅斑，雖不若急性燙傷會讓人疼痛難忍，但處理不當還是會留下疤痕，羅醫師指出，火激紅斑是皮膚長時間暴露在不足以引起燒傷的低溫熱源下，逐漸形成網狀紅斑、紅褐色色素沉澱、毛細管擴張，「雖無明顯疼痛感，但影響美觀，且治療起來相對複雜。」

羅醫師強調，這名年輕女孩發現的早，藉由去除致熱原，再局部外用多磺酸粘多糖乳膏、尿素乳膏、維生素E乳膏等改善局部循環，保護皮膚，「早期火激紅斑是能夠逐漸自癒。」