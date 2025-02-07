台南市消防局長李明峯體恤警義消辛勞　共同觀賞電影「烈火救援」

▲台南西門新光影城7日舉辦一場「烈火救援」電影特映會，安排台南市消防局人員觀看，並提供爆米花及飲料，以實際行動表達對消防人員支持與敬意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南西門新光影城7日舉辦一場「烈火救援」電影特映會，安排台南市消防局人員觀看，並提供爆米花及飲料，以實際行動表達對消防人員全年無休地守護市民安全支持與敬意。

電影「烈火救援」為真實事件改編，描述韓國消防人員在首爾西大門區宏濟洞進行火災搶救而造成憾事，成為韓國消防史上的轉捩點。影片透過引人入勝的視覺效果和緊湊的敘事，展現了消防人員面對火災時的英勇無畏和專業技能。

消防局長李明峯、台南市義勇消防總隊總隊長黃崇銘及台南市消防之友會理事長蔡明憲共同出席，李明峯局長於觀影後表示，台灣消防史上也見證許多災難，而這些事件也成就了今日完善的消防環境，台南正一步一步走向更全面的制度及更科技化的搶救作為。從2025年至2027年，台南市消防局計畫增補消防人員，以充實救災人力資源，並持續引進科技救災設備，培養專業操作人員，更鼓勵同仁研發消防各領域搶救裝備、器材及精進各級消防人員搶救戰術，皆是消防局長久以來戮力不懈的目標。

此外，李明峯局長更感謝黃偉哲市長的長期支持，並希望未來能爭取更多消防預算，以更新和擴充消防車輛、裝備、器材，為消防人員提供更堅實的後盾，讓臺南的消防系統更加堅固。

台南市消防局衷心感謝新光三越的貼心安排，讓消防人員感受到來自社會各界的支持與打氣，這樣的活動不僅表達了對消防工作的肯定，也是公家與民間單位共同努力，增進社會對消防重要性認識的佳例。