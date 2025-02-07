和逸飯店•台南西門館情人節甜蜜助攻　比心拍照放閃享免費升等

▲和逸飯店•台南西門館特別為親子家庭打造滿滿過節氛圍，7日起至3月14日，推出「情人節甜蜜助攻」系列優惠，入住旅客與旅伴現場比愛心手勢拍照，並於社群公開分享，即享免費升等至卡通主題房。（圖／和逸飯店•台南西門館提供）

記者林東良／台南報導

誰說有小孩就無法慶祝情人節？和逸飯店•台南西門館特別為親子家庭打造滿滿過節氛圍，7日起至3月14日，推出「情人節甜蜜助攻」系列優惠，入住旅客與旅伴現場比愛心手勢拍照，並於社群公開分享，即享免費升等至卡通主題房。

Cozzi KITCHÉN餐廳同步響應，完成指定拍照任務，免費招待「粉紅氣泡飲」2杯。此外，社群活動「邱比特有話要說」同步開跑，於Facebook粉絲專頁活動貼文留言關鍵字，即可獲得「享玩就玩1+1」499元超值優惠券，一次玩遍戶外500坪遊樂設施及室內遊樂區。情人節當週2月16日加碼舉辦「冒險家希尼之重返1911」活動，帶領親子穿越時空、體驗冒險。不論是大情人還是小情人，都能享受好玩、好吃、好住的三大樂趣。

台南和逸飯店一手包辦親子家庭出遊大小事，推出「倆倆同行 好宿成雙」AMAZZING CLUB會員限定住房專案，四人平日入住每房每晚4800元，7日起至2月28日入住，再加贈會員雙倍點數，累積點數可兌換飯店住宿券，讓旅行更超值。此外，即日起至3月14日，「情人節甜蜜助攻」活動開跑，入住旅客與旅伴於社群分享愛心手勢的合照，並標註飯店粉絲專頁，立即獲得免費升等卡通主題房，讓旅程增添更多驚喜。而Cozzi KITCHÉN下午茶餐廳，除了經典海陸義式料理外，還有符合兒童需求的歡樂兒童餐，滿足大人與小孩的味蕾，「情人節甜蜜助攻」活動期間，完成指定任務，內用免費招待「粉紅氣泡飲」2杯，讓甜蜜滋味隨餐而來，消費滿1314元，再贈送「奇趣操場暢遊券」乙張，適用一位大人及一位小孩，讓大人小孩不僅能享受美食，還能開心放電。

以豐富的主題遊樂設施聞名的和逸飯店‧台南西門館，7日起至 3 月 14 日推出「享玩就玩 1+1」優惠，非入住旅客也能用超值價格，暢玩飯店所有遊樂設施。透過飯店Facebook粉絲專頁參與「邱比特有話要說」活動，於指定貼文留言關鍵字，即可獲得「享玩就玩 1+1」499元優惠券，體驗戶外 500 坪「奇趣操場」，遊樂設施包含體驗愛嘟嘟小火車、飆風電動車、沙坑池等，室內則有大型遊具的熊熊遇見你「森林遊戲屋」，還有好玩又好拍的探險活寶夢幻粉紅球池。此外， 2月16日情人節當週特別舉辦「冒險家希尼之重返1911」活動，以戲劇故事帶領孩子穿越至民國初期，挑戰四大關卡古早味童玩，並親手 DIY 製作懷舊小物，打造寓教於樂的遊玩體驗。