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OpenAI進軍韓國市場　與Kakao合作推AI品牌Kanana

OpenAI於4日宣布與韓國科技公司Kakao合作。（取自PhotoAC）

圖文／鏡週刊

韓國科技巨頭Kakao於今（4日）正式宣布與美國人工智慧（AI）公司 OpenAI達成合作協議，雙方將共同開發針對韓國市場的AI產品。這項合作將使OpenAI的ChatGPT技術融入Kakao旗下的多項服務，包括即將推出的AI品牌「Kanana」。

Kakao執行長鄭臣雅與OpenAI執行長薩姆奧特曼（Sam Altman）於首爾共同出席記者會，正式宣布雙方的合作計畫。鄭臣雅表示，兩家公司自2024年9月以來便展開合作討論，並確立將OpenAI 的技術整合至Kakao服務的目標。她強調：「這次合作將讓我們5,000萬用戶體驗最先進的 AI 產品。」

奧特曼則表示：「我們希望透過這次合作，讓AI為每個人帶來最大利益。Kakao是韓國市場的重要夥伴，未來我們將持續探索更多創新的AI應用。」此外，奧特曼也提到，許多韓國企業將參與OpenAI旗下的「星門（Stargate）」AI資料中心計畫，但他未透露具體細節。

根據Kakao的計畫，公司將在今年稍晚推出全新的AI品牌「Kanana」，並計劃在KakaoTalk、網路銀行及其他服務中應用ChatGPT技術。此外，Kakao也將導入OpenAI的ChatGPT企業版，加速其成為「AI原生企業」的轉型過程。


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