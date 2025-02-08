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共和黨對馬斯克態度轉變　支持率從47%暴跌至26%

▲▼ 美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期，由經濟學人和民調機構YouGov進行的一項聯合調查顯示，自川普總統勝選以來，支持馬斯克在川普政府中發揮大量影響力的共和黨員數量顯著減少。根據調查結果，2024年11月大選後，只有26%的共和黨受訪者希望馬斯克在川普政府中有「很多」影響，較之前的47%大幅下降。另有43%的受訪者希望馬斯克只有「一些」影響，而17%的人認為他不應該有任何影響。

相比之下，民主黨員和獨立選民中，僅有6%的受訪者認為馬斯克應該在川普政府中發揮「很多」影響。民主黨方面，針對馬斯克的批評聲浪逐漸增強，並計劃通過批評馬斯克的政策來贏回勞工階級的支持，包括對其政策進行問責、發出傳票，以及推動立法禁止馬斯克在參與政府事務期間獲取聯邦合約。

一項由非營利民主黨側翼組織「眾院多數前進」在1月19日至25日進行的內參民調顯示，馬斯克的滿意度為43%，但不滿意度達到51%，其中42%的受訪者表示喜歡馬斯克，51%則不喜歡。

共和黨聯邦眾議員特納(Mike Turner）在接受CNN採訪時，形容馬斯克的行為如同「瓷器店裡的公牛」，雖然行事魯莽，但其行為是合法的。特納表示，雖然川普政府及其新設立的政府效率部DOGE）行事粗糙，但並未違法。他強調，這些行動涉及一些過程，雖然可能會限制馬斯克及DOGE的某些活動，但報導多有誇大。

隨著川普政府基本上關閉了美國國際開發署USAID），並讓DOGE官員獲得財政部聯邦支付系統的訪問權限，民主黨人普遍感到震驚和擔憂。民主黨人指責川普政府在政府中橫行無忌，但特納為其辯護，強調其行為並非非法，而是旨在審查和改革必要的系統。
 

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