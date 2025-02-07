上海妹分手拒歸還26萬聘金　竟犧牲母親「大不了妳先關進去」

▲ 上海有一對情侶，還沒結婚就分手，男方提告要求女方歸還聘金。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

對待錢的態度，能看清一個人！中國上海有一對情侶，還沒結婚就鬧分手，男方提告要求返還26萬聘金（人民幣，下同，約台幣117萬元），但女方卻不願意，還寧願犧牲自己的母親，放狠話：「大不了妳先關進去一天」，讓人傻眼至極。

上海市黃浦區人民法院和安徽省臨泉縣人民法院聯手，跨域執行這起案件，事情發生在3年前，女子小南（化名）和男子阿超（化名）經人介紹認識，2人訂婚後在2022年11月舉辦結婚儀式，但遲遲不去辦理登記，結果到了2023年1月，2人因為性格不合，一天到晚吵架，最後選擇分開。

阿超為了這場婚禮，前前後後花了50多萬元，光是訂親、首飾、家電家具等聘禮就花了26萬，2人分手後他覺得心有不甘，怒起訴到安徽省臨泉縣人民法院，要求小南將這些聘禮都歸還。

臨泉縣法院審理後，考量2人同居生活的時間、男方給聘禮的金額，還有女方辦婚禮花的費用等情況，最後判定小南必須賠償阿超26萬聘金。怎料，小南一家卻裝死不還錢，還跑到上海打工，阿超只好向臨泉縣法院申請強制執行。

臨泉縣法院執行局根據線索，聯繫了上海黃浦區人民法院，展開拘留工作，阿超立刻認出小南的母親馬阿姨，大喊「就是她！」對方手忙腳亂，手機卻傳來小南從微信傳來的語音，「妳現在就保持沉默，不要怕他，現在都是網路時代，妳怕他啥？」這隔空「指導」讓人哭笑不得。

法官聽到小南的語音，勸她要想清楚，「妳要是真孝順父母，就主動把聘金退回來，別讓妳母親受苦」，萬萬沒想到小南根本不聽，還告訴母親：「大不了妳先關進去一天，到時候我再救妳」。

面對小南一家人蠻橫的態度，法院輪番勸說無效，於是法官當場對馬阿姨宣布拘留決定，結果馬阿姨中途突然意識到嚴重後果，主動提出要協商退款方案，終於將聘金給還清，也讓事情完美落幕。

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