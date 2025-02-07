雙北世壯運賽會服裝亮相　侯友宜：選手免費騎深澳鐵道自行車

▲新北市長侯友宜與臺北市長蔣萬安7日共同出席「2025雙北世壯運賽會服裝暨禮包公開發表記者會」。（圖／新北市體育局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，新北市長侯友宜今（7日）與臺北市長蔣萬安共同發布賽會專屬6款服裝及選手禮包。侯友宜表示，「當一群人穿著相同的服裝，給人的第一印象就是專業、團結。」賽會服設計以運動、時尚、永續為核心，鼓勵全世界年滿30歲的民眾踴躍參與賽事，並加碼宣布選手在賽會期間，深澳鐵道自行車可免費騎、觀光公車免費搭等福利。

侯友宜指出，雙北世壯運共有35個運動種類在69處場館辦理，目前已有來自138個國家、超過3萬名選手報名，為辨識各類別人員，主辦單位以6款服裝區分賽務、場館、裁判、醫療、志工及籌備委員，每類服裝樣式及顏色代表著各領域專業，也方便為所有參與者提供諮詢服務，同時也發布選手專屬大禮包，內有紀念衣、後背包、運動水壺、大浴巾、智慧穿戴裝置與環保餐具。

▲侯友宜表示，雙北世壯運賽會服裝及禮包以「運動、時尚、永續」為核心設計理念。

為推廣運動觀光，侯友宜宣布，賽會期間提供選手免費騎乘深澳鐵道自行車，免費參加75場次一日遊跨域文化行旅，深度體驗新北市獨特的礦業文化、茶山文化、古蹟文化、三鶯文化及府中美學深度文化體驗遊程，此外再加碼提供參賽的選手3個月（5月17日至8月16日）免費搭假日觀光公車遊玩水金九，可以到九份、黃金博物館、水湳洞、深澳鐵道自行車等景點旅遊，歡迎選手們到新北29區玩透透。

另外，新北市在板橋田徑場將安排中醫駐點服務選手，並在3個身障比賽的運動場館，板橋體育場、市民廣場、新莊體育館，組成「1對1服務團隊」，提供專人專屬服務，讓身障選手安心、安全享受比賽過程。同時，已經報名的選手們，賽會期間只要憑賽會官方核發的證件，就可以免費使用新北16座國民運動中心的體適能館及游泳池及泰山體育館、板樹體育館體適能館與八里溫水游泳池等，方便選手進行訓練，做好準備和世界挑一場。

▲2025雙北世壯運以6款服裝區分賽務、場館、裁判、醫療、志工及籌備委員。



▲2025雙北世壯運選手專屬大禮包，內有紀念衣、後背包、運動水壺、大浴巾、智慧穿戴裝置與環保餐具。