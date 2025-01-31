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備戰2025雙北世壯運！侯友宜報名桌球項目　請益奧運國手陳思羽

▲▼ 侯友宜備戰2025雙北世壯運。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜備戰2025雙北世壯運。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

「2025 雙北世界壯年運動會」將於5 月17 日至30 日盛大登場，新北市長侯友宜報名挑戰桌球項目，特別請益奧運桌球國手陳思羽擔任指導教練。侯友宜表示，世壯運讓所有熱愛運動的朋友有機會站上國際舞台，本次也是自己首度以「運動員」身分參與國際運動賽事，歡迎年滿三十歲的朋友們把握難得機會，以運動會友。

侯友宜表示，2025 雙北世壯運競賽項目多達35 項，為達運動平權，其中有9 項設置身障組別，並首創女子棒球項目，歡迎全世界的運動愛好者參賽。侯友宜也分享自己已報名參加桌球，特別邀請奧運桌球國手陳思羽協助特訓，希望提升球技，在賽會上有精彩的表現，也期待藉此帶動全民運動風氣，並提升新北市的國際能見度，歡迎大家在世壯運賽場上和他來場「友誼賽」。

此外，為呼應本屆世壯運「運動無界，人生無限」的賽會精神，侯友宜和陳思羽也「跨界挑戰」，兩人在九份國小滾球教師姜岑的指導下初次體驗法式滾球，直呼樂趣十足。侯友宜說，法式滾球是2025 世壯運競賽項目之一，在法國已有一百多年歷史，臺灣近幾年從事這項運動的人數也漸增，初體驗後發現法式滾球規則簡單易懂、不受年齡及體型限制，相當有趣又安全，鼓勵大家踴躍報名挑戰世壯運法式滾球。

陳思羽則笑言，很開心能成為侯友宜市長的訓練夥伴，自己也是第一次體驗法式滾球，和桌球緊湊的競技氛圍截然不同，是一個特別的體驗，很適合初次想嘗試運動的新手。她說，世壯運是一個很棒的舞台，只要年滿30 歲，無論是否為專業選手都能報名參賽，她也以自身經歷鼓勵大家勇敢逐夢、挑戰世壯運，展現自己對運動的熱忱。

▲▼ 侯友宜備戰2025雙北世壯運。（圖／新北市政府提供）

市府表示，2025雙北世界壯年運動會5月17日至30日登場，報名截止日為2月17日，只要年滿30歲就可以參加，還在猶豫的朋友們千萬不要錯過這個踏上國際競賽舞台的機會，報名成為選手即可獲得豐富大禮包，內含後背包、運動毛巾、運動水壺、環保餐具、數位穿戴裝置及紀念T-SHIRT，並參加臺北大巨蛋的開幕及新北市美術館的閉幕活動。更多詳細資訊請至2025雙北世壯運官網及粉絲團查詢。

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