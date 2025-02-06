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女病患私密部位除毛　男醫竟讓正妹美容師操刀！3人下場曝

▲▼醫師沈膺盛涉嫌違法讓美容師吳乃文為病患打美容針。（圖／記者劉昌松攝）

▲沈姓醫師(右起)涉嫌違法讓吳姓美容師為病患打針、除毛，被檢察官處分緩起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北醫美診所沈醫師涉嫌私自輸入未經檢驗的醫美器材，又交代不具醫師資格的吳姓美容師姊妹為病患施打美白針劑，有時遇到除毛病患希望女醫師操刀，沈醫又讓吳女姊妹操作儀器，台北地檢署6日依違反《醫師法》等罪嫌，給予沈、吳3人緩起訴處分，條件是各支付公庫10萬到80萬元不等。

據了解，沈姓醫師在台北市大安區經營醫美時尚診所，長期聘雇吳姓美容師姊妹在診所內協助工作，由於許多希望變得更美的病患登門，只希望施打美白針或者痘痘針，一劑大約2千到3千元不等，利潤不多，沈姓醫師便宜行事，為病患看診後，就由吳姓美容師姊妹幫忙打針。

檢警獲報有不具醫師資格的醫療行為後，會同衛生單位登門稽查，查扣相關病歷紀錄，以及疑似非法管道進口的玻尿酸等醫療器材，沈姓醫師一度不認罪，被檢察官聲押後，由法院裁定交保候傳。

沈姓醫師最後坦承，除讓不具醫師資格的美容師從事打針等醫療行為外，有時女病患要做除毛，希望私密處部位能讓女醫師來做，沈就自行設定好儀器後，離開手術室，交由美容師監控除毛進度，檢察官調查後，依違反《醫師法》等罪，給予沈醫緩起訴處分，處分期間3年，需繳庫80萬元，吳姓美容師姊妹則緩起訴2年，各依涉案情節繳庫10萬、20萬元。

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