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無醫師可用！港兒童醫院耳鼻喉科暫時關閉　500病人陸續轉院

▲香港兒童醫院耳鼻喉科因離職或健康因素致無醫師可用，目前已暫時關閉。（圖／香港01）

▲香港兒童醫院耳鼻喉科因離職或健康因素致無醫師可用，目前已暫時關閉。（圖／香港01）

文／香港01

香港兒童醫院耳鼻喉科服務因人手不足須暫時關閉，香港醫管局回覆指，去（2024）年11月起「暫時調整」服務，已停收新症，並轉介現有病人至其他公院，有逾500多名病人受影響。局方稱，預期今（2025）年下半年逐步恢復兒童醫院的耳鼻喉科服務。

醫管局回覆查詢表示，兒童醫院耳鼻喉科原有3名醫生，包括副顧問醫生、駐院醫生和半職顧問醫生，因離職及個人健康等原因導致人手不足。《香港01》再查詢上述三位醫生是否已全數離職，正候回覆。

局方稱，耳鼻喉科服務去年11月開始「暫時調整」，院方早前已停收耳鼻喉專科門診新症，並陸續轉介已預約診期病人至其他公院，有逾500名原有病人已改約其他公院就診，包括耳鼻喉科疾病患者，以及屬其他專科而同時有耳鼻喉問題病人。

醫管局指，「如兒童醫院的住院病人需要接受緊急手術或醫療程序，會由九龍中醫院聯網耳鼻喉科統籌，為病人提供支援。醫管局總辦事處正協調這段時期的過渡措施，安排調派經由中央招聘具有經驗的耳鼻喉科醫生至九龍中醫院聯網，以加強整體人手。」

醫管局稱，對受影響病童及家長造成不便深感抱歉，會繼續透過招聘改善人手情況，預期今年下半年逐步恢復兒童醫院的耳鼻喉科服務。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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