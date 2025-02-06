感冒躺下咳不停「大半是心臟造成」！醫：鼓勵重症肺炎趴睡

▲咳嗽不一定是喉嚨問題。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有時候一直咳嗽，可能並不是喉嚨的問題！胸腔內科醫師蘇一峰今（6）日在粉專表示，有病患問「為什麼我只要躺下，就會咳個不停！」他則直接破題「一大半原因是心臟造成的！」並坦言躺下去就咳不停是呼吸感染門診排行前幾名的問題。

蘇一峰表示，很多患者感冒後躺下就咳到不行，還有人咳到只能坐著睡覺，「躺下就一直咳，主要是誰造成的呢？其實是心臟！（加上肺本身）」並點出原因「心臟的重量造成你躺下就咳嗽」。

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他指出，心臟的生理解剖構造，在肺部的左前方，當人躺下來，心臟就變成在肺臟的上方。言下之意，「躺下的每一次呼吸，肺臟都要支撐起心臟的重量。」

蘇一峰PO出醫學期刊的電腦斷層CT說明一位新冠肺炎病人的狀況，當病患躺著時，肺炎在心臟的壓迫下明顯更嚴重了；當病患趴著時，沒有了心臟的壓迫，兩側肺炎明顯更好，一側的肺炎甚至消失了。

他說明，感冒時若本就有支氣管發炎阻塞的情形，躺著心臟壓在肺上，加上肺本身的重量也壓在底層的肺上，「底層的肺要支撐心肺重量下呼吸，特別的辛苦困難，所以只好一直咳嗽把阻塞的氣管咳開！」最後他說，這也是為什麼會鼓勵很多重症肺炎的病人趴睡，因為這樣能減少肺部的負擔，幫助痰液排除。