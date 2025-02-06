　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

感冒躺下咳不停「大半是心臟造成」！醫：鼓勵重症肺炎趴睡

▲▼喉嚨痛,咳嗽,狂咳,氣喘,過敏,支氣管,食道,扁桃腺,感冒,流感,生病。（示意圖／記者趙于婷攝）

▲咳嗽不一定是喉嚨問題。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有時候一直咳嗽，可能並不是喉嚨的問題！胸腔內科醫師蘇一峰今（6）日在粉專表示，有病患問「為什麼我只要躺下，就會咳個不停！」他則直接破題「一大半原因是心臟造成的！」並坦言躺下去就咳不停是呼吸感染門診排行前幾名的問題。

蘇一峰表示，很多患者感冒後躺下就咳到不行，還有人咳到只能坐著睡覺，「躺下就一直咳，主要是誰造成的呢？其實是心臟！（加上肺本身）」並點出原因「心臟的重量造成你躺下就咳嗽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，心臟的生理解剖構造，在肺部的左前方，當人躺下來，心臟就變成在肺臟的上方。言下之意，「躺下的每一次呼吸，肺臟都要支撐起心臟的重量。」

蘇一峰PO出醫學期刊的電腦斷層CT說明一位新冠肺炎病人的狀況，當病患躺著時，肺炎在心臟的壓迫下明顯更嚴重了；當病患趴著時，沒有了心臟的壓迫，兩側肺炎明顯更好，一側的肺炎甚至消失了。

他說明，感冒時若本就有支氣管發炎阻塞的情形，躺著心臟壓在肺上，加上肺本身的重量也壓在底層的肺上，「底層的肺要支撐心肺重量下呼吸，特別的辛苦困難，所以只好一直咳嗽把阻塞的氣管咳開！」最後他說，這也是為什麼會鼓勵很多重症肺炎的病人趴睡，因為這樣能減少肺部的負擔，幫助痰液排除。

【延伸閱讀】
►大S死於大白肺！醫師白話解「被痰活活淹死」：不小心就過世
►新竹「巨無霸L型人龍」排爆兩條街！網洗版：台灣人不意外

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
精舍殺人恐怖手法曝！　她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡
營養午餐司機毒駕！公園嗨吸海洛因　騎士遭撞拖行慘死
快訊／遠東紡織廠爆炸飄惡臭！縣府點名「3市區4里」：減少外出
剛果監獄暴動！　160女囚遭性侵後「活活燒死」
遠東紡織廠2死14傷！楊文科「非常嚴重」　初判起因曝
82萬股民嗨翻！　00940填息達陣
799元起！虎航全航線優惠開搶　只限今天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一種上班族易胖！見答案網嗨笑「怪我太認真」：該減肥了

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因：來得快去得快

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法：能戴在身上

2025台灣燈會桃園高鐵站新增臨停接送區　交通措施一次看

跟拍台東自閉症兄弟　台灣攝影師黃迦作品巴黎展出

感冒躺下咳不停「大半是心臟造成」！醫：鼓勵重症肺炎趴睡

明晚到後天高山有望降雪　專家：大屯山、七星山頂在飄雪臨界

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

加千元免排隊 #優先看診 ！ #高雄 診所院長稱「提供管道」衛生局要查 #流感 #疫苗

一種上班族易胖！見答案網嗨笑「怪我太認真」：該減肥了

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因：來得快去得快

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法：能戴在身上

2025台灣燈會桃園高鐵站新增臨停接送區　交通措施一次看

跟拍台東自閉症兄弟　台灣攝影師黃迦作品巴黎展出

感冒躺下咳不停「大半是心臟造成」！醫：鼓勵重症肺炎趴睡

明晚到後天高山有望降雪　專家：大屯山、七星山頂在飄雪臨界

一種上班族易胖！見答案網嗨笑「怪我太認真」：該減肥了

川普關稅大刀一揮　金融市場聞聲起舞

COLD STONE「藍莓冰淇淋」睽違5年回歸！拌了酥脆餅乾、新鮮藍莓

高雄「暗黑夏芊芊」爆紅！6hrs狂接5組客人　老司機暴動馬夫操翻

精舍殺人恐怖手法曝！她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡　檢提訊王薀說清楚

台南3月賞花攻略！看蘭展、免費玫瑰花園　全球最美花道賞木棉花

興農球場處分案通過　外界估興農楊家落袋現金逾百億

認了未申報美國房產！　李彥秀致歉：願面對行政裁罰

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

汪小菲「立深情人設」舊愛張穎穎怒了　幫大S講話：苦難都是他造成的！

生活熱門新聞

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

恐跌破5℃！　寒流明襲最冷時間曝

明晚恐剩3℃　寒流要來了

大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

哪種行為最沒家教　1舉動最多人點名

快訊／7縣市有感！07：38台南規模4.1地震　最大震度4級

大胸妹繳不出房租　「帥房東提肉償」對話露骨

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」疑點曝

更多熱門

相關新聞

流感併發肺炎有前兆！

流感併發肺炎有前兆！

年僅48歲的藝人大S因流感併發肺炎驟逝，消息震驚各界，連醫師也感到意外，並提醒大眾切勿輕忽流感。流感可能引發哪些嚴重併發症？哪些高風險族群應優先接種流感疫苗？

耳鼻喉科爆了　他去吃完早餐傻眼：還輪不到

耳鼻喉科爆了　他去吃完早餐傻眼：還輪不到

咳嗽一個月　兇手是「6年沒洗小被被」！清洗照

咳嗽一個月　兇手是「6年沒洗小被被」！清洗照

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

30多歲男染B流病逝　蘇一峰曝主因

30多歲男染B流病逝　蘇一峰曝主因

關鍵字：

咳嗽心臟胸腔內科病因醫學感冒蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

大S不辦告別式！

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

汪小菲來了！　急奔大S家

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

大S指定葬禮「播這首歌」！

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

射精防生病！男「固定清槍4好處」　醫讚：打完一覺好眠

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面