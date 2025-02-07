　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「哪吒」電影創中國影史票房紀錄　陸各地掀哪吒「戶籍」歸屬之戰

記者魏有德／綜合報導

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》總票房突破62億元人民幣（約278.89億元新台幣）擊敗《長津湖》登頂中國影史票房冠軍，電影也持續熱賣中。憑藉電影大賣，「哪吒」IP也隨之爆紅，大陸各地與哪吒「身世」相關的地方紛紛「申請出戰」，要把這目前最火紅的IP握在手中，搭上順風車，推動當地文化旅遊發展。

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄。（圖／翻攝微博）

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，各地「搶吒兒」大戰拉開序幕。天津、安徽等地相繼發文，自稱「哪吒故里」。被譽為「中國哪吒文化之鄉」的四川宜賓，也於2月6日攜哪吒行宮、龍太子「骸骨」等20餘處哪吒實景「參戰」。

▲天津發出的「巡遊古陳塘」旅遊綠線。（圖／翻攝天津文旅）

▲天津「巡遊古陳塘」旅遊路線。（圖／翻攝天津文旅）

「天津文旅」5日發出影片「宣示主權」，「別搶了！哪吒天津人！小孩哥姓名，哪吒，天津陳塘（今河西陳塘莊）人，小學在讀。」此一宣示無疑揭開大陸各地搶哪吒「戶口」的序幕。

在《封神演義》書中提到，哪吒出生在陳塘關九灣河，而地處九河下梢的天津就有個陳塘莊，同時，天津還有東海街、小海地、望海樓等，距離陳塘莊不遠，在古時確為東海（渤海）入海口，後來因退海為地，入海口才遠離天津中心城區移到塘沽。

而在《哪吒之魔童鬧海》電影中，做藕粉的大叔、阿姨和章魚將軍等一眾角色均操持流利的天津話，使得天津在哪吒戶籍爭奪戰中佔據上風。

▲安徽蚌埠固鎮稱哪吒鬧海的地點是以當地為原型。（圖／翻攝大皖新聞）

▲安徽蚌埠固鎮稱哪吒鬧海的地點是以當地為原型。（圖／翻攝大皖新聞）

然而，安徽蚌埠也加入戰局，蚌埠市固鎮縣有許多哪吒為主題的雕像和壁畫，當地居民從老到少逐代相傳，哪吒是在當地「鬧海」。固鎮縣人大辦公室主任王中華研究「哪吒鬧海」創作原型多年，他發現，明成化年間的《中都志》是「哪吒鬧海」故事創作的重要參考，固鎮九灣極有可能是「哪吒鬧海」故事的創作原型地。

其中，「肉球生」、「九灣河」、「東海口」、「龍王與蟹將」等主要地名和哪吒鬧海的重要情節，在《封神演義》問世前的明成化《中都誌》和明嘉靖《宿州誌》等明代鳳陽府方誌中都能找到相同或相近的內容。

▲四川宜賓的「龍脊石」。（圖／翻攝大眾日報）

▲四川宜賓的「龍脊石」。（圖／翻攝大眾日報）

此外，四川宜賓也以「哪吒老家！就在宜賓」為題，加入這場「搶人大戰」。宜賓有南廣鎮陳塘關、哪吒洞、龍脊石、金光洞、還生閣、靈鷲山「鷲州塔（舊州塔）」等實景考證20餘處，當地還建立哪吒相關歌謠、文字介紹資訊、學術論文、活動情況等組成的實景、影音、文字多元印證資料庫。

根據四川宜賓的說法，原宜賓市翠屏區南廣鎮陳塘關是哪吒出生地，七星山是太乙真人修行地，南廣河與長江交匯處的龍脊石是由龍王三太子的屍骨化身而成，翠屏山上的哪吒洞、哪吒廟就是人們祭拜的地方，天池公園的還生閣是哪吒重生之處，舊州塔是哪吒之父李靖手中所托的寶塔，龍頭山是三太子龍頭拋置處，金光洞是太乙真人收哪吒為徒之地……。

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄。（圖／翻攝微博）

▲《哪吒之魔童鬧海》票房大賣，帶動哪吒IP在市場上的經濟效益。（圖／翻攝微博）

事實上，一般民眾都知曉，「哪吒鬧海」本就是虛構的民間傳說故事，其原型來源複雜，隨著朝代更迭，充滿多變性，城市與城市間的「哄搶戶籍」，無疑是為了趁著這股熱潮，使當地文旅產業能夠有更好的發展，搭上時下最熱門的IP，在風潮未退之下，多賺一些流量和經濟效益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張穎穎「汪小菲給每個女生都下跪」　出軌黑歷史起底
小S開撕汪小菲「意外曝公司名」！解析含意哭了
高雄殺人魔菜刀肢解「切丁」　每塊約10cm裝袋丟河
冷血殺3女！大嫂好心借房給他住　反遭虐殺分屍
快訊／20縣市低溫特報！　越晚越冷「急凍剩6度」
殺3女丟前鎮河！　冷血看魚啃屍畫面曝
網紅牙醫被抓包出軌！　「期待小書華」鹹濕對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

12歲陸屁孩蒐集火藥粉「自製鞭炮」　慘被「炸斷3根手指」

「哪吒」電影創中國影史票房紀錄　陸各地掀哪吒「戶籍」歸屬之戰

陸金價連漲多日！　有人2年前買50g金條「已賺4.5萬元」

無醫師可用！港兒童醫院耳鼻喉科暫時關閉　500病人陸續轉院

陸核潛艇之父黃旭華病逝！享耆壽99歲　首開登艇參與深潛極限測試先例

陸涉密人員被吸收成間諜48小時內被逮　哀嘆：沒想到你們這麼快　

曾贏5位空手道冠軍！陸「最美保鑣」護泰國總理…超颯眼神引網嗨

緬甸妙瓦底詐騙園區救出61人含39名中國人　斷電後居民搶買燃油

和大S同症狀嫌日醫療貴「瞞發燒離境」　大馬女遊客下機送ICU險送命

黑白膠帶貼驢身上當「斑馬」惹議　陸遊樂園稱要「宣傳吸流量」

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

12歲陸屁孩蒐集火藥粉「自製鞭炮」　慘被「炸斷3根手指」

「哪吒」電影創中國影史票房紀錄　陸各地掀哪吒「戶籍」歸屬之戰

陸金價連漲多日！　有人2年前買50g金條「已賺4.5萬元」

無醫師可用！港兒童醫院耳鼻喉科暫時關閉　500病人陸續轉院

陸核潛艇之父黃旭華病逝！享耆壽99歲　首開登艇參與深潛極限測試先例

陸涉密人員被吸收成間諜48小時內被逮　哀嘆：沒想到你們這麼快　

曾贏5位空手道冠軍！陸「最美保鑣」護泰國總理…超颯眼神引網嗨

緬甸妙瓦底詐騙園區救出61人含39名中國人　斷電後居民搶買燃油

和大S同症狀嫌日醫療貴「瞞發燒離境」　大馬女遊客下機送ICU險送命

黑白膠帶貼驢身上當「斑馬」惹議　陸遊樂園稱要「宣傳吸流量」

獨家／吳姍儒仗義幫忙代班　勸慰小S「與哀哭的人同哭」

《社群網戰》「祖克柏」批祖克柏本尊：著迷權力

「海上圖書館」福音船望僕號停泊基隆港　3／9前開放參觀

出國一趟行李箱就壞了？頂級鑽石PC、防爆拉鍊耐用又時髦

張穎穎「汪小菲給每個女生都下跪」　婚內出軌黑歷史起底

500萬飛了！男買10張彩券中大獎卻領不到　崩潰經歷曝光

涉嫌性侵台灣遊客　清邁法院對國會議員發逮捕令

林襄東京「戴上黑框眼鏡」青澀模樣曝光！　網暈：是可免費看的嗎

全國搶打公費流感疫苗！屏東縣也打完了　衛福部急購10萬劑

當「邊緣人」不只影響情緒！研究：「孤獨感」或成健康惡化推手

#遠東 氣爆2死14傷！ #羅美文 曝 #道生油 常洩漏：人力精簡得太過分

大陸熱門新聞

和大S同症狀嫌日醫療貴「瞞發燒離境」 大馬女遊客下機送ICU險送命

美又颯！中國「最美保鑣」護泰國總理

女子「刮中百萬元」…疑被彩券行老闆娘搶走

大S噩耗3天！張蘭：人生至暗時刻…慘被禁播

買春被拘留10天　他丟飯碗竟告贏公司

「跳進兵馬俑坑」　陸男目的曝光被諷：大哥人才啊

黑白膠帶貼驢身上當「斑馬」惹議 陸遊樂園稱要「宣傳吸流量」

「張蘭乾兒子」2度稱汪小菲主動包機　陸網怒

陸涉密人員被吸收成間諜48小時內被逮 哀嘆：沒想到你們這麼快　

緬甸妙瓦底詐騙園區救出61人含39名中國人 斷電後居民搶買燃油

中國民營房企萬科「虧2025億元」

陸民在銀樓排1.5小時「瘋搶黃金」

「哪吒」電影創中國影史票房紀錄 陸各地掀哪吒「戶籍」歸屬之戰

AI大模型成功自我複製無需人類干預 復旦研究示警！

更多熱門

相關新聞

一票飛日本推爆「1玩法」：帶長輩超方便

一票飛日本推爆「1玩法」：帶長輩超方便

很多人出國選擇自由行，是因為有想去的景點或想吃的美食，也有人不想跟團但也懶得排行程。有網友發現，現在旅行平台上有很多一日行程可以買，「例如什麼東京到箱根、輕井澤、日光一日遊之類」，好奇會不會踩雷。就有買過的人大推，「穿插幾個這種很實用」、「參加過美、日的，都不錯。」

「台灣觀巴」花蓮套裝遊程優惠縮水　5/19起1折變3折

「台灣觀巴」花蓮套裝遊程優惠縮水　5/19起1折變3折

陸涉密人員被吸收成間諜48小時內被逮 哀嘆：沒想到你們這麼快　

陸涉密人員被吸收成間諜48小時內被逮 哀嘆：沒想到你們這麼快　

美又颯！中國「最美保鑣」護泰國總理

美又颯！中國「最美保鑣」護泰國總理

緬甸妙瓦底詐騙園區救出61人含39名中國人 斷電後居民搶買燃油

緬甸妙瓦底詐騙園區救出61人含39名中國人 斷電後居民搶買燃油

關鍵字：

電影票房哪吒IP旅遊哪吒之魔童鬧海中國影史紀錄天津陳塘關安徽固鎮宜賓

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

小S身心俱疲暫不回歸吳姍儒將代班主持

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

即／高雄連續殺人碎屍！警局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

即／高雄碎屍人魔殺3女　鄰曝深夜恐怖聲：他在鋸東西

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

碎屍女友餵魚！　高雄男起底「曾因強暴判無期」假釋出獄

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面