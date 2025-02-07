「哪吒」電影創中國影史票房紀錄　陸各地掀哪吒「戶籍」歸屬之戰

記者魏有德／綜合報導

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》總票房突破62億元人民幣（約278.89億元新台幣）擊敗《長津湖》登頂中國影史票房冠軍，電影也持續熱賣中。憑藉電影大賣，「哪吒」IP也隨之爆紅，大陸各地與哪吒「身世」相關的地方紛紛「申請出戰」，要把這目前最火紅的IP握在手中，搭上順風車，推動當地文化旅遊發展。

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，各地「搶吒兒」大戰拉開序幕。天津、安徽等地相繼發文，自稱「哪吒故里」。被譽為「中國哪吒文化之鄉」的四川宜賓，也於2月6日攜哪吒行宮、龍太子「骸骨」等20餘處哪吒實景「參戰」。

▲天津「巡遊古陳塘」旅遊路線。（圖／翻攝天津文旅）

「天津文旅」5日發出影片「宣示主權」，「別搶了！哪吒天津人！小孩哥姓名，哪吒，天津陳塘（今河西陳塘莊）人，小學在讀。」此一宣示無疑揭開大陸各地搶哪吒「戶口」的序幕。

在《封神演義》書中提到，哪吒出生在陳塘關九灣河，而地處九河下梢的天津就有個陳塘莊，同時，天津還有東海街、小海地、望海樓等，距離陳塘莊不遠，在古時確為東海（渤海）入海口，後來因退海為地，入海口才遠離天津中心城區移到塘沽。

而在《哪吒之魔童鬧海》電影中，做藕粉的大叔、阿姨和章魚將軍等一眾角色均操持流利的天津話，使得天津在哪吒戶籍爭奪戰中佔據上風。

▲安徽蚌埠固鎮稱哪吒鬧海的地點是以當地為原型。（圖／翻攝大皖新聞）

然而，安徽蚌埠也加入戰局，蚌埠市固鎮縣有許多哪吒為主題的雕像和壁畫，當地居民從老到少逐代相傳，哪吒是在當地「鬧海」。固鎮縣人大辦公室主任王中華研究「哪吒鬧海」創作原型多年，他發現，明成化年間的《中都志》是「哪吒鬧海」故事創作的重要參考，固鎮九灣極有可能是「哪吒鬧海」故事的創作原型地。

其中，「肉球生」、「九灣河」、「東海口」、「龍王與蟹將」等主要地名和哪吒鬧海的重要情節，在《封神演義》問世前的明成化《中都誌》和明嘉靖《宿州誌》等明代鳳陽府方誌中都能找到相同或相近的內容。

▲四川宜賓的「龍脊石」。（圖／翻攝大眾日報）

此外，四川宜賓也以「哪吒老家！就在宜賓」為題，加入這場「搶人大戰」。宜賓有南廣鎮陳塘關、哪吒洞、龍脊石、金光洞、還生閣、靈鷲山「鷲州塔（舊州塔）」等實景考證20餘處，當地還建立哪吒相關歌謠、文字介紹資訊、學術論文、活動情況等組成的實景、影音、文字多元印證資料庫。

根據四川宜賓的說法，原宜賓市翠屏區南廣鎮陳塘關是哪吒出生地，七星山是太乙真人修行地，南廣河與長江交匯處的龍脊石是由龍王三太子的屍骨化身而成，翠屏山上的哪吒洞、哪吒廟就是人們祭拜的地方，天池公園的還生閣是哪吒重生之處，舊州塔是哪吒之父李靖手中所托的寶塔，龍頭山是三太子龍頭拋置處，金光洞是太乙真人收哪吒為徒之地……。

▲《哪吒之魔童鬧海》票房大賣，帶動哪吒IP在市場上的經濟效益。（圖／翻攝微博）

事實上，一般民眾都知曉，「哪吒鬧海」本就是虛構的民間傳說故事，其原型來源複雜，隨著朝代更迭，充滿多變性，城市與城市間的「哄搶戶籍」，無疑是為了趁著這股熱潮，使當地文旅產業能夠有更好的發展，搭上時下最熱門的IP，在風潮未退之下，多賺一些流量和經濟效益。