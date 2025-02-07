她「吸氦氣」倒斃女兒生日趴　家人悚憶奪命瞬間：如頸部中彈

▲費絲在女兒1歲生日派對上喪命。（圖／翻攝臉書Faith Waterman Batistich）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭一名20歲女子在派對上「吸氦氣」，讓聲音變得宛如花栗鼠一般高亢，作為炒熱氣氛的娛樂活動，未料突然倒地喪命。其雙胞胎妹妹悲傷回憶，姊姊當時罵了一句髒話，接著就像脖子中彈一樣倒下。

太陽報報導，這起事件發生在20歲死者費絲（Faith Waterman Batistich）的1歲女兒生日派對上。當時，賓客們紛紛開始從氣球吸入氦氣，被「花栗鼠把戲」逗得哈哈大笑，甚至有人提議，可以直接從氣瓶吸入氦氣。

妹妹伊登（Eden）回憶，費絲起初不願加入，但在眾人慫恿下，開始從氣瓶裡吸入氦氣。就在此時，一名賓客突然調大氣瓶流量，「她就像脖子後面中彈一樣。她的最後一句話是，『噢，該死！』」

費絲立刻臉色鐵青，儘管接受一番急救，依然宣告回天乏術。法醫鄧恩（Louella Dunn）形容，費絲的死「出乎意料，並且是一場悲劇」，但根據驗屍報告，她很快就喪命，沒有受苦。

氦氣是一種無色無味氣體，比空氣輕得多，使得聲波傳播更快，進一步放大聲音高頻，產生「花栗鼠」效應。不過，這種看似無害的樂趣可能危及生命，因為過度吸入的氦氣，可能取代肺部氧氣，導致低血氧與缺氧，這種情況可能招致嚴重傷害，極端案例中甚至失去性命。