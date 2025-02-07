長榮線上旅展「機票下殺4802元起」　星宇6月開航加州安大略

▲長榮航空推出春季線上旅展。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空推出「2025春季線上旅展」，即起開跑至2月21日，限時15天，11月底前出發機票祭出超殺優惠，最低4,802元起。星宇航空今則宣布，預定6月2日開航美國加州安大略國際機場，初期每周4班。

長榮航空「2025春季線上旅展」即起開跑，其中桃園-胡志明市來回未稅價最低只要4,802元起、桃園-新加坡來回未稅價6,024元起、桃園-大阪來回未稅價11,058元起、桃園-東京成田來回未稅價11,796元起。

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美、澳航線也有優惠，桃園-布里斯本來回未稅價17,024元起、桃園-西雅圖來回含稅價27,565元起，並自3月8日至7月27日期於BR024/BR023桃園往返西雅圖航班，提供豪華經濟艙的飛航服務。

長榮航空表示，不只提供線上旅展機票優惠，今年起也特別針對歐洲深度旅遊準備歐洲六國，共九個城市的延伸航點優惠票價，共有柏林、法蘭克福、杜賽道夫、蘇黎世、馬德里、巴塞隆納、哥本哈根、布魯塞爾與華沙等。另會員凡是於2月12日至3月31日期間於EVA Mileage Hotel訂房，符合活動資格額外贈送25%的獎勵哩程。

長榮航空與各大旅行社攜手推出「魅力歐洲」及「玩美加族」團體行程，「魅力歐洲」首推法比荷10日99,900元起、英法「好事成雙」10日134,900元起、西班牙11天107,900元起。

北美行程則涵蓋多個景點，包括「美加雙城」美國西雅圖、加拿大洛磯山脈暢遊10日96,900元起，保證入住露易絲湖城堡酒店。還有超值「臥谷長榮歡樂美西」9日95,900元起。

▲星宇航空6月將開航美國加州安大略。（圖／星宇航空提供）



此外，星宇航空今天表示，預定6月2日開航美國加州安大略國際機場，初期每周4班，從桃園國際機場飛航，使用A350-900機型。

洛杉磯是美西熱門航線，航空公司多在洛杉磯國際機場起降，因台灣往返美國加州的旅客日益增加，華航於2018年3月首飛加州安大略國際機場，目前每天1班，星宇則預計從6月起開航，服務更多大洛杉磯地區旅客。