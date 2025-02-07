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速食店「補班優惠」懶人包！6塊炸雞桶買1送1、咔啦雞腿堡半價

▲▼三商炸雞 。（圖／業者提供）

▲全台速食店補班優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末補班日不憂鬱！《ETtoday新聞雲》整理全台各大速食品牌的「補班優惠」，包括摩斯漢堡推咖啡買1送1，幫上班族打氣，除外還有三商炸雞、麥當勞、拿坡里、肯德基也都有買1送1好康，小確幸一次看。

▲▼摩斯漢堡推出「週二咖啡日」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡補班日推咖啡買1送1。

●摩斯漢堡
摩斯全門市於2月8日（補班日）祭出「大杯摩斯咖啡買1送1」；2月9日至2月11日推「大杯摩斯咖啡第2杯10元」優惠；2月3日至2月11日期間還有「元氣牛肉蛋堡+大杯冰紅茶特價85元」。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN補班日推炸雞第2件半價優惠。

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN全門市於2月8日（補班日）祭出「調味帶骨炸雞第2件半價」，限時特價175元，且開放蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司及辣味燒肉共4口味任選，內用、外帶皆享優惠，提醒活動不適用於外送平台、APP及外送。

▲▼達美樂「起司火山披薩」全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

▲達美樂外帶大披薩買1送1再送大可樂1瓶。

●達美樂
達美樂全門市即日起至2月9日祭出「外帶大披薩買1送1再送大可樂1瓶」限定優惠，提供超過20種口味披薩任選，包含超夯「火山系列披薩」也同享優惠。

▲▼必勝客四小福比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客周末祭出外帶單點大比薩半價優惠。

●必勝客
必勝客周末（2月8日、2月9日）祭出限時2天「外帶單點大比薩半價」優惠，一共網羅16種口味選擇最低下殺277元。

優惠口味包括松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、泰式檸檬椒麻豬、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞、雙拼比薩BBQ黃金嫩雞+四小福、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式迷迭香雞腿、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷。

▲▼麥當勞大薯買1送1。（圖／業者提供）

▲麥當勞6大夯品買1送1。

●麥當勞
麥當勞APP即日起至2月9日祭出「6大夯品買1送1」，優惠品項包括「單點4塊原味麥克雞塊」、「單點大薯」、「單點OREO冰炫風」、「單點勁辣香雞翅」、「單點蛋捲冰淇淋」、「單點焦糖冰奶茶」，每券限兌換1次，提醒優惠不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王網羅最新8大優惠。

●漢堡王 
漢堡王即日起至2月10日祭出「蛇PRISE」優惠券，網羅8款人氣商品可享超低優惠，包括大薯+小薯只要銅板價69元，BBQ培根牛堡+雙起士培根堡特價119元等，提醒機場店、服務區店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠，詳細優惠如下：

1. 10塊雞塊送6塊雞塊特價109元
2. 大洋蔥圈送小洋蔥圈特價69元
3. 大薯送小薯特價69元
4. 雞薯條8入+黃金QQ球特價69元
5. BBQ培根牛堡+雙起士培根堡特價119元
6. 雙層華堡+美式花生雙層脆雞堡特價249元
7. 雙起士培根牛堡+小薯+4塊雞塊+中飲特價139元
8. 華堡+華堡+小洋蔥圈+小薯+中飲2杯特價279元

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推炸雞桶買1送1。

●三商炸雞
三商炸雞即日起至2月11日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡內用或外帶6塊炸雞桶即送「咔啦雞柳桶」特價390元或送「酥炸棒腿（6隻）」特價333元，各門市數量有限、售完為止。

▲▼肯德基開工開學優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基網羅一系列限定優惠。

●肯德基
肯德基即日起至2月17日網羅一系列限定優惠，包括香酥脆薯、百事可樂通通買1送1，以及買原味蛋撻禮盒就送上校雞塊等好康；加碼推4款天天激省餐，有咔啦雞腿堡第2件5折、墨西哥莎莎雞腿捲+無糖茉莉綠茶特價99元等組合。

2月11日至2月17日期間還有「海陸派對桶特價399元」，內含咔啦脆雞6塊+鱈魚圈圈2個+黃金超蝦塊2塊，現省263元；外送及預定快取則可享「雙色轉轉QQ球買1送1」；PK APP至3月3日前限定推「4塊上校雞塊買1送1」，至2月28日還能在APP參加遊戲抽獎，祭出多款炸雞、漢堡套餐下殺6折起。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里買炸雞桶送披薩。

●拿坡里
「拿坡里披薩·炸雞」即日起至2月18日祭出「買1送1」優惠，期間凡至門市外帶或內用皆可享「買6塊炸雞桶送小披薩1個」，特價390元，且炸雞可更換為烤雞，披薩則開放口味任選。

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