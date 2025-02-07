清明節連假離島班機釋出11.8萬座位　機票2／10開賣

▲清明離島機票2月10日開賣。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

清明節有4天連假，民航局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,370架次，計11萬8,164個座位數，並自2月10日下周一上午9時起開放訂位。

今年清明節假期自4月3日至4月6日有4天連假，民航局規劃4月2日至7日航空疏運期6天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

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根據規劃，澎湖航線將提供696架次、5萬6,256個座位數；金門航線提供518架次、5萬1,258個座位數；馬祖航線提供156架次、1萬0,650個座位數；上述3離島航線共計提供1,370架次、11萬8,164個座位數，民航局表示，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，清明節連假尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身權益。