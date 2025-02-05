國內首家直飛！星宇航空4／18開航神戶　機票今開賣

▲星宇航空4月將開航台北-神戶、台中-神戶航線。（資料圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空今(5)日宣布，神戶機場國際線航廈4月18日啟用首日，也將同日開航台北-神戶、台中-神戶二條航線，為首家直飛神戶的國籍航空公司，並於今日全面開賣。根據星宇航空官網公告，台北-神戶來回機票1萬4482元起，台中-神戶來回機票1萬4773元起。

星宇航空4月18日起將開航台北-神戶、台中-神戶兩航線，星宇航空表示，星宇航空神戶航線將以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周3班、台中-神戶每周7班往返服務，另為歡慶神戶機場國際線盛大啟用，4月18日當日將增飛台北-神戶來回航班，與首班旅客一同見證此歷史時刻。

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星宇也攜手可樂旅遊、東南旅遊、喜鴻假期、雄獅旅遊等旅行社推出神戶進出團體行程，最低價3萬6800起，行程以神戶為起點，一次涵蓋京阪神及四國的景點，包括京都、奈良、大阪、姬路、岡山、高松等地。

另外，星宇航空表示，為歡慶神戶線開航，星宇航空也與玉山銀行推出專屬聯名卡卡友優惠，2月5日起3月31日持玉山星宇航空聯名卡於星宇航空官網或App訂購台灣出發到神戶的機票，輸入優惠代碼「ESUKB1500」享限量2000份的1500折扣。