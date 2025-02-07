考慮到生理期！買健身房、泳池月卡「女性延長6天」　4萬人讚貼心

▲購買泳池月卡的女性顧客，可延長6天。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有網友表示，之前到國民運動中心運動，在櫃檯看到票價表時，發現泳池跟健身房的月卡備註項目寫著，「月票女性顧客，可延長6天生理期使用天數」，讓她驚喜直呼，居然有考慮到生理期，「給體育局滿分！」對此，許多網友大讚「非常溫暖的政策」、「好貼心」。

有網友在Threads發文，國民運動中心的月卡政策，備註的最後一項寫道，若是女性顧客，「可延長6天生理期使用天數」，使用日期從原本的30天變成36天，「好棒啊！有考慮到生理期，給體育局滿分」。

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貼文曝光，超過4萬名網友按讚，「超讚… 生理期來，基本上至少三天沒辦法健身，渾身沒力氣」、「推，這個優惠男生看了也不會有相對剝奪感，是很能夠理解的政策」、「老實說，買月票的時候從來沒想過這點，但被體貼到突然覺得世界有在往好的方向行進，有被溫柔以待的感覺」、「真的！我每次都想說為什麼游泳，男女的月費一樣」、「我家附近的泳池，一直都是女性買年票都會多送一個月」、「雖然只是小事情，但是超溫暖」、「謝謝給予不同性別的尊重與實質需求」。

此外，也有男網友好奇問，經期大多是7天，為何是6天。就有女網友解釋，「生理期到最後面其實只是經血沒排乾淨，不一定不能運動，不過有些人排卵期開始疼痛，經期可能3-4天不舒服，給6天延長算很貼心了」。

也有網友疑惑，雖然是國民運動中心的政策，但在別的地區卻沒有看過這項規定。底下網友則解釋，「原則上運動中心是地方政府管的，就我去運動中心的經驗，大部分運動中心都沒有這項政策，這間蠻讚的」。

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