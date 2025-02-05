咳嗽一個月　兇手竟是「6年沒洗小被被」！他曬清洗照…全場喊噁

▲原PO把小被被拿去洗。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人都有一條專屬於自己的「小被被」，儘管經過多年歲月，早已破舊不堪，也絲毫無法影響小被被在心中的地位，一名網友表示，連續咳嗽一個月都沒好，醫生表示「吸入太多灰塵」，意外發現可能與「小被被」有關，想起上一次洗小被被居然是6年前，「洗乾淨之後又要重新培養味道了」。

原PO在Dcard發文，「30年的小被被」，已經連續咳嗽一個月，始終未見好轉。醫生在診斷後懷疑他可能是吸入過多灰塵或髒空氣導致，甚至詢問他是否住家附近有工地。然而，原PO想起，唯一會接觸的「髒東西」，就是每天都會「吸」的小被子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，小被被已經6年沒洗了，拿去泡水清洗，沒想到水竟然如同泥水般混濁，「不知道是不是每天晚上吸了太多這個被子，導致的咳嗽好不了」。小被被洗完後變乾淨了，但少了熟悉的味道，原PO直言「洗乾淨之後又要重新培養味道了，過了6年被子又更脆弱了，睡覺時只能小心翼翼地拿，不知道還能撐多久」。

▲上一次清洗是6年前。（圖／翻攝自Dcard）



貼文曝光，掀起網友討論，「原來小被被就是灰塵的味道」、「久咳找不到原因的病人有救了」、「拜託不要培養細菌，接觸皮脂的都至少兩周清洗，晾乾」、「我懂要重新培養味道，我抱十幾年的娃娃也是幾年才洗一次，很脆弱很怕壞掉」、「我也是耶！要有自己味道的小毯子才能入睡。不過我大概兩個月洗一次吧，六年太誇張了啦」、「當我意識到小被被是要陪我一輩子的時候，我去找了質地相似的布料當代替品，平常抓那個，心情很差、很需要安慰時，才會拿出小被被使用」。

國泰醫院小兒科主治醫師洪詩萍曾指出，台灣海島型氣候的關係，悶熱潮濕，容易形成細菌、黴菌、塵蟎等過敏原，據研究約有9成的過敏孩童就是因塵蟎所引起。長期接觸過敏原，不只容易引起眼、鼻、皮膚過敏，也可能形成長期存在的過敏性鼻炎、慢性皮膚過敏、氣喘等，或是因鼻過敏而習慣張口呼吸，進而影響口腔結構，對於皮膚、黏膜較敏感的孩童也更容易顯現。

