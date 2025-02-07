正妹女員工拉K遭私刑！知名直播主撂球棒隊暴打　曝她恐嚇300萬

記者唐詠絮／彰化報導

知名直播主胡凱彬團隊，去年10月間，一名妙齡長髮女員工在宿舍內吸毒拉K，還拉著另一名員工小弟一起吸，胡一聽火大，帶了5、6名員工抄球棒前往宿舍打人，長髮女被打到全身多處瘀青，今天影片在各大網路社群瘋傳，胡也提出對方「索賠300萬元買斷影片」對話、案發後女子前往警局提告殺人未遂及傷害罪，如今全案已進入司法偵辦。

▲員工在宿舍吸毒，直播主胡凱彬帶員工抄球棒打人。（圖／翻攝自社會事新聞影音，以下同）

長髮女子也是一名直播主，今天公開打人影片，從畫中可以看到胡帶著多人先前往房內，對著一名男員工狂毆，接著又衝上4樓拿著球棒對著女子揮棒，女子被打到驚聲尖叫頭破血流，事後躲到一名女性友人車底下2小時。

胡凱彬在個人IG指出，這個女孩吸毒拉k，但他在案發當天，喝了點小酒，聽到員工跟他說「哥，她又在吃藥了，今天又在煽動我們跟她一起離職」、「我整個人抓狂失控」，「棒球棍一拿就給她打下去」。

案發在去年10月間，年底她已經提出告訴，並且已經到警局作完筆錄，胡凱彬說，女生「還恐嚇要用300萬買斷影片」，「不給錢就要將影片散播出去」，只好出示雙方對話記錄說，他承認確實「對粉絲做了不好示範」。全案已經進入偵查階段，由檢察官指揮偵辦中。

▲女員工在宿舍吸毒，直播主胡凱彬帶員工操球棒打人。（圖／翻攝自社會事新聞影音）