一票飛日本推爆「無腦1玩法」！過來人大好評：帶長輩超方便

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人出國選擇自由行，是因為有想去的景點或想吃的美食，也有人不想跟團但也懶得排行程。有網友發現，現在旅行平台上有很多一日行程可以買，「例如什麼東京到箱根、輕井澤、日光一日遊之類」，好奇會不會踩雷。就有買過的人大推，「穿插幾個這種很實用」、「參加過美、日的，都不錯。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「有人在日本參加過一日遊旅行團嗎？」文中表示，「就是類似KKday、klook之類旅行社辦的啦！例如甚麼東京到箱根、輕井澤、日光一日遊之類，好處是行程與交通不用自己另外花時間規劃」，求問有沒有人參加過，踩雷機率大不大？

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就有參加過的人分享心得，「參加過，就跟你跟團差不多」、「參加過日光一日遊，在東京車站右側那邊上車，車掌小姐一路上介紹景點，休息時還會替大家倒熱煎茶，中午午餐則是吃法國菜，我覺得整天的行程還不錯」、「去過京都的很讚，大阪出發走清水寺、金閣寺、伏見稻荷大社，中國導遊滿會講也很熱情。」

不過，也有網友指出，「行程不錯！只是都很緊湊」、「聽說人數不夠會臨時取消，有的團15人，有的20，怕不小心遇到突發取消狀況」、「參加過一日富士山，但就真的像上面說的很趕，一個點20分鐘之類的就要上車了」、「不用擔心交通，車上可以補眠，缺點就是景點很多都走馬看花啊！」

大多人則是紛紛點頭推，「很讚啊！不用動腦，價格也還行，有些比自己跑還便宜」、「獨旅用KKday、klook超方便啊」、「自由行好幾天的行程，穿插幾個這種很實用，尤其需要深度導覽的」、「不雷，常態行程都有經驗了」、「這種方式對於帶長輩就很方便，我也輕鬆。」