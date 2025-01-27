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女山友右腳踝骨折受困觀高坪　南投消防動員16人花23小時救援

▲傅姓女子於觀高坪右腳踝骨折獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲傅姓女子於觀高坪右腳踝骨折獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

傅姓女子偕山友日前赴信義鄉登山，原預計26日下山，右腳踝卻不幸骨折、無法行走，受困於觀高坪；南投縣消防局獲報後，至今天早上前連續申請直升機2次，都因天候惡劣無法起飛，所幸地面部隊經約23小時的努力，終於將傅女成功揹下山就醫，化解一場虛驚。

縣府消防局指出，勤指中心於26日11時59分接獲報案，一行2人山友於22日由嘉明湖入山，預計於26日由東埔下山，其中一名來自新竹的30歲山友傅女在途中右腳踝骨折，所幸隨後遇到另一行五人登山隊，協助傅女前往觀高坪待救；消防局第三大隊接獲通知後啟動救援機制，立即派遣玉山、信義分隊出勤警消2人、義消2人，會同玉管處1人，組成5人救援隊，於下午2時33分上山前往救援。

▲傅姓女子於觀高坪右腳踝骨折獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於地面部隊挺進約需8個小時，如以人力揹負傷患方式，加上山路險峻，恐增加救援風險，故消防局同時於下午2時30分申請第一架次直升機，再於今天早上7時30分申請直升機救援，可惜都因天候因素無法接載；所幸地面部隊克服下大雨起大霧的極度惡劣天氣，於26日晚間9時20分抵達觀高、接觸傷者，發現其生命徵象正常，但無法行走、身體非常虛弱。

▲傅姓女子於觀高坪右腳踝骨折獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

至今天早上確認空勤直升機無法執行接載後，第一梯次搜救人員即於早上8時開始揹負傷者開始下撤，第二梯次搜救人員警消1人、義消4人、保七總隊2人、山地義警4人共11人隨後於9時出發進行接駁，雙方於11時6分在7.2K處會合，持續揹負傷者下撤，終於在中午1時18分抵達登山口，並由玉山分隊救護車後送至竹山秀傳醫院就醫，順利救回傅女一命。

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