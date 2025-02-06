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新竹氣爆釀2死14傷　消防專家：熱媒油、保養管線是關鍵

▲廠房天花板傾塌。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠氣爆釀重大傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今(6日)凌晨發生爆炸！造成2人死亡14人受傷，勞動部職安署副署長萬榮富表示，疑似管線腐蝕劣化造成道生油外洩引發爆炸，然而該公司早在2020年9月就曾發生相同公安意外，當時也因石化物燃燒產生惡臭。消防專家大葉大學副教授周中祺指出，除了加強維護保養設施外，慎選熱媒油更是重要關鍵。

縣長楊文科在火警現場受訪回應，爆炸位置在廠區一樓，初步判斷是道生原油洩漏造成氣爆，並表示遠東新世紀平常相當注重維護保養，也都有向消防局做安全檢查，至於詳細事發原因都還有待後續調查釐清。

▲廠房天花板傾塌。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲廠房天花板傾塌。（圖／記者楊永盛翻攝）

事實上，這早已不是遠東化纖第一次發生外洩事件，2020年9月23日下午4時許，因疏於保養及檢查「合成熱媒」管線，加上幫浦的接頭螺絲鬆脫，造成管線內高溫油氣外洩，石化物燃燒產生的酸臭味被東北季風帶往新竹縣竹北市東側、新竹市區、頭份鎮竹南鎮，居民全淪為「人體空氣清淨機」。

周中祺指出，使用熱媒油鍋爐的廠房，慎選熱媒油至關重要，由於這類鍋爐的工作溫度極限，通常介於攝氏300至320度之間，因此選擇閃火點高且抗氧化性佳的熱媒油，才能有效降低火災風險。

▲廠房天花板傾塌。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲消防專家大葉大學副教授周中祺。（圖／大葉大學提供）

此外，防爆排氣閥的設置以及管線接頭和閥組件的止洩裝置，同樣相當關鍵，周中祺強調，鍋爐本身的過熱保護裝置，應在溫度或壓力異常時發出預警，維持廠房良好的通風換氣，並須定期維護保養及搭配自動化偵測預警系統，才能確保類似災害事件不再重演。

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