10年前戴套硬上國中女！「我那麼渣」簡訊成鐵證　被重判8年

▲男子遭指控對女子性侵重判8年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者唐詠絮／彰化報導

Me too事件重演！彰化1名女子(化名小雪)指控10年前就讀國中時認識一名在網咖工作的陳姓男子，在其住家遭戴套性侵，但男子僅承認有帶小雪回家，絕對沒有強制性交，檢警從雙方的對話及訊息發現，男子傳訊說「你的第一次，你都知道我那麼的渣」成鐵證露餡，依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，判處8年徒刑。

判決指出，陳姓男子於2014年間在網咖擔任櫃台服務人員，因而認識當時只有13歲的小雪，也知道小雪當時就讀國中未滿14歲，於當年4月間，傳訊息邀約給正在上課的小雪，要她翹課前往其住處，同日傍晚，男子回到家將她從客廳抱到房內，不顧其閃躲、哭泣，強將她衣服脫掉，戴套強制性侵得逞。更悲慘的是，小雪事後誤以為強制性交罪告訴期已過，想用「假交往」方式騙光陳男的錢，還好事後緊急踩下煞車。

#MeToo事件爆發後，小雪先在Dcard貼文控訴自己的遭遇，最後並決定提告。

陳男辯稱，我沒有帶小雪去家中，我只記得某個早上要下班時，她來網咖找朋友，跟我說很無聊，但我要回家休息，她就說要陪我回家，回到家我在睡覺，沒有跟她發生關係，休息一下她說她要走了，我就載她離開。

法官傳喚小雪家人，及國中多名同學，證實小雪當時原本是個充滿笑容的女孩，遭性侵後，整個人意志消沉睡覺，精神狀況看起來不好，看她都在睡覺，事病假請假天數變多，她說是因為她遭被告性侵，她也不知道怎麼處理，年紀小不敢講，不懂得怎麼處理，情緒很生氣、激動，眼眶有泛紅。

法官從男子以臉書Messenger傳訊給小雪對話記錄，稱「想說你都不理我了呢」、「單純你的第一次，你都知道我那麼的渣」，得知被告默認兩人確曾發生過性行為，並稱自己是渣男，並提到小雪「第一次」性行為是與被告發生，而揶揄對方是否因「第一次」遭被告奪走，而對他用情至深。

法官審酌被告在網咖擔任櫃台人員而結識當年僅14歲小雪，心智尚未完全成熟，竟為滿足一己性慾，對其強制性交犯行，並考量被告始終否認犯行，且未與對方達成和解或賠償，及小雪希望他被抓去關等意見，依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，判處8年徒刑。