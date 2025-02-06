　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10年前戴套硬上國中女！「我那麼渣」簡訊成鐵證　被重判8年

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子遭指控對女子性侵重判8年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者唐詠絮／彰化報導

Me too事件重演！彰化1名女子(化名小雪)指控10年前就讀國中時認識一名在網咖工作的陳姓男子，在其住家遭戴套性侵，但男子僅承認有帶小雪回家，絕對沒有強制性交，檢警從雙方的對話及訊息發現，男子傳訊說「你的第一次，你都知道我那麼的渣」成鐵證露餡，依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，判處8年徒刑。

判決指出，陳姓男子於2014年間在網咖擔任櫃台服務人員，因而認識當時只有13歲的小雪，也知道小雪當時就讀國中未滿14歲，於當年4月間，傳訊息邀約給正在上課的小雪，要她翹課前往其住處，同日傍晚，男子回到家將她從客廳抱到房內，不顧其閃躲、哭泣，強將她衣服脫掉，戴套強制性侵得逞。更悲慘的是，小雪事後誤以為強制性交罪告訴期已過，想用「假交往」方式騙光陳男的錢，還好事後緊急踩下煞車。

#MeToo事件爆發後，小雪先在Dcard貼文控訴自己的遭遇，最後並決定提告。

陳男辯稱，我沒有帶小雪去家中，我只記得某個早上要下班時，她來網咖找朋友，跟我說很無聊，但我要回家休息，她就說要陪我回家，回到家我在睡覺，沒有跟她發生關係，休息一下她說她要走了，我就載她離開。

法官傳喚小雪家人，及國中多名同學，證實小雪當時原本是個充滿笑容的女孩，遭性侵後，整個人意志消沉睡覺，精神狀況看起來不好，看她都在睡覺，事病假請假天數變多，她說是因為她遭被告性侵，她也不知道怎麼處理，年紀小不敢講，不懂得怎麼處理，情緒很生氣、激動，眼眶有泛紅。

法官從男子以臉書Messenger傳訊給小雪對話記錄，稱「想說你都不理我了呢」、「單純你的第一次，你都知道我那麼的渣」，得知被告默認兩人確曾發生過性行為，並稱自己是渣男，並提到小雪「第一次」性行為是與被告發生，而揶揄對方是否因「第一次」遭被告奪走，而對他用情至深。

法官審酌被告在網咖擔任櫃台人員而結識當年僅14歲小雪，心智尚未完全成熟，竟為滿足一己性慾，對其強制性交犯行，並考量被告始終否認犯行，且未與對方達成和解或賠償，及小雪希望他被抓去關等意見，依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，判處8年徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
WBC中華隊商品未等授權就開賣　工會呼籲完善正確程序
快訊／北市公車「擦撞千萬賓利」！
劉振南接竹聯幫主　警政署通令全國掃黑
見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲
硬上國中女！1句「我那麼渣」露餡慘了
張蘭直播慘遭封鎖！　網一片叫好：封得好
高雄女碎屍拼湊式相驗！　家屬哀痛無法認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹氣爆釀2死14傷　消防專家：熱媒油、保養管線是關鍵

12年來被揪32件違法！遠東紡織廠挨罰累計453萬　氣爆內部畫面曝

快訊／北市內湖公車「擦撞千萬賓利」！　疑偏離車道釀禍

「么么」3／6告別式！劉振南接竹聯幫主　警政署通令全國掃黑

小三與人夫公開牽手擁抱　自稱闆娘還懷孕！要賠正宮25萬元

高雄女碎屍拼湊式相驗！家屬哀痛無法認屍　檢採DNA比對身分

10年前戴套硬上國中女！「我那麼渣」簡訊成鐵證　被重判8年

高雄女慘遭碎屍！臥室殺人再拖浴室肢解　5度拋屍餵魚畫面曝

猥褻國中女傳訊「有感受我小拇指壞壞」　狼師認錯+賠償獲緩刑

全球反詐騙組織成員批「台灣政府打詐不力」　警政署回應了　

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

新竹氣爆釀2死14傷　消防專家：熱媒油、保養管線是關鍵

12年來被揪32件違法！遠東紡織廠挨罰累計453萬　氣爆內部畫面曝

快訊／北市內湖公車「擦撞千萬賓利」！　疑偏離車道釀禍

「么么」3／6告別式！劉振南接竹聯幫主　警政署通令全國掃黑

小三與人夫公開牽手擁抱　自稱闆娘還懷孕！要賠正宮25萬元

高雄女碎屍拼湊式相驗！家屬哀痛無法認屍　檢採DNA比對身分

10年前戴套硬上國中女！「我那麼渣」簡訊成鐵證　被重判8年

高雄女慘遭碎屍！臥室殺人再拖浴室肢解　5度拋屍餵魚畫面曝

猥褻國中女傳訊「有感受我小拇指壞壞」　狼師認錯+賠償獲緩刑

全球反詐騙組織成員批「台灣政府打詐不力」　警政署回應了　

赴日旅遊生病怎麼辦？一篇幫你「就醫、保險、語言障礙」全破解

屏東最大星巴克旁廣告文案引熱議　一查：地主的傑作

軟體股成市場資金寵兒！　華經、資通並列上市櫃23檔注意股

2025 Netflix華語劇卡司超狂！舒淇、李心潔飆戲…想見你團隊回歸

中國民營房企萬科「虧2025億元」　國資菁英全面接管

嘉義民雄分局治安會報　宣導反詐、防竊+婦幼交通安全

誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

新竹氣爆釀2死14傷　消防專家：熱媒油、保養管線是關鍵

12年來被揪32件違法！遠東紡織廠挨罰累計453萬　氣爆內部畫面曝

桃園「蘆竹炫YA農遊季」2／7開跑！亮燈時間、地點一次看

GOT7朴珍榮帥臉爆擊　鏡頭狂盯...害羞了XD

社會熱門新聞

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

外送茶頭牌女6小時狂接5組客超夯

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

即／高雄水溝驚見屍塊殘肢　失蹤女慘遭分屍

高雄女慘遭友人碎屍　5度拋屍餵魚畫面曝

高雄婦失蹤未歸　警尋獲腳掌、內臟

竹聯幫前幫主黃少岑過世　劉振南繼任幫主

即／彰化救護車、轎車對撞！失控衝進鞋店

台中工地鷹架2工人6樓跌落　18歲男搶救身亡

遠東氣爆2死！家屬悲認殘破身軀

遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死均台籍

北市貴族幼兒園爆虐童　家長看影像怒告

快訊／遠東紡織廠氣爆2死14傷！名單曝光

更多熱門

相關新聞

暖男護女友被刺身亡！她和前任互咬：人是你殺的

暖男護女友被刺身亡！她和前任互咬：人是你殺的

大村鄉一名賴男(41歲)大年初六(3日)到朱姓前女友(38歲)租屋處疑脅迫復合，與朱女的現任同居李姓男友(52歲)爆發口角，拿刀將李男刺死，遺體載往圳溝丟棄，警方到場時，賴男逃到廢棄屋內藏匿，跳下屋頂遭逮，由於2人對行凶供詞不一，互相指責殺人，僅承認有棄屍，檢方訊後認為2人均涉殺人、遺棄屍體、煙滅刑事證據等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

彰化蛋中雞場爆發禽流感　撲殺3萬隻雞

彰化蛋中雞場爆發禽流感　撲殺3萬隻雞

他急匯款200萬賺大錢！警苦勸無效　聯手女兒到場揭騙局

他急匯款200萬賺大錢！警苦勸無效　聯手女兒到場揭騙局

彰化情殺案　前任、單親媽均收押禁見

彰化情殺案　前任、單親媽均收押禁見

即／彰化爆情殺！單親媽、前男友遭聲押禁見

即／彰化爆情殺！單親媽、前男友遭聲押禁見

關鍵字：

彰化保險套強制性侵妨害性自主判刑

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

大S不辦告別式！

外送茶頭牌女6小時狂接5組客超夯

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面