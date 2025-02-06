　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆子燒死8至親「妻兒都罹難」　輪胎行縱火案陳彥翔逃死定讞

▲▼縱火燒死8名家人的新竹輪胎行陳彥翔在高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲縱火燒死8名家人的陳彥翔，獲判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹輪胎行2022年6月發生縱火案，輪胎行的么子陳彥翔因與父母吵架，竟在輪胎行內潑汽油縱火，燒死8名至親，連自己的妻兒都因此遭燒死罹難。陳彥翔一審遭判處死刑，但上訴二審後，高等法院去年底改判無期徒刑，全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，陳彥翔確定逃過死刑。

現年32歲的陳彥翔為家中么子，上有大哥，下有妹妹。他結婚後與妻子、3名子女一同居住在輪胎行2樓。另外家中除了父母以外，還有大哥、大嫂、小姪女，以及妹妹，一大家子總計11口同住。不過陳彥翔因為染上賭博惡習，再加上事業不順，經常與家人口角。

案發於2022年6月15日晚上9點40分，陳彥翔又與父母發生嚴重爭吵，他憤而衝出家門購買汽油，返回家中後隨即潑灑汽油，並關上家中唯一出入口的鐵門後縱火。由於住家是鐵皮屋，在汽油的助燃下，火勢一發不可收拾。消防隊獲報趕赴現場，花了30分鐘才將大火撲滅，清理火場時才發現，這把火將陳彥翔的母親、妹妹、大嫂、小姪女，以及自己的妻子、3名子女，總計共8名親人都被燒死。只有父親逃出，以及大哥在外隔離，2人倖免於難。

案發後震驚社會，陳彥翔隨即遭到檢方聲請羈押獲准，檢方依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴。一審新竹地院審理後，雖然認定陳彥翔符合自首減刑要件，但新竹地院認為他手段兇殘，犯下「殺害直系血親尊親屬」、「殺害兒童」等多項重罪，基於實現刑罰權的分配正義及維護社會秩序等理由，將他判處死刑。

▼陳彥翔二審獲判無期徒刑時，罹難的大嫂母親林雪紅，在庭外出示罹難女兒與孫女的照片。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼新竹輪胎行縱火案燒死8至親，兇手陳彥翔燒死的大嫂，其母親林雪紅出示罹難女兒與孫女的照片。（圖／記者吳銘峯攝）

但案件上訴第二審，高等法院審理後改認定他符合自首減刑要件，「被告自首時顯露出懊悔、自責等情緒反應，甚至有向警員借槍自盡等情狀，認為其自首屬於真實自首。」因此依法減刑，改判無期徒刑。

高院改將陳彥翔判處無期徒刑，被燒死的大嫂母親當天也到庭聽判，她在宣判後到庭外哭喊「不能接受這樣的判決」，並問法官「為何在我千瘡百孔的傷口上再插一把刀？」其餘罹難者的家屬也批評廢死是錯誤的決定，今日她們的痛苦將會成為別人明日的傷痛。

全案再上訴，最高法院審理後，6日駁回檢方上訴，將陳彥翔判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞，陳彥翔確定逃過死刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又撈獲2袋屍塊！　兇嫌4小時內12度進出家門
25歲女師樓梯激戰人夫！　還大玩3P、SM
快訊／3縣市大雨特報！　一路下到晚上
館長「掏一大疊鈔票」買爆路易莎！影片吸百萬觀看
知名金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法
高雄女遭分屍前最後身影曝　僅找到腳掌、內臟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄女遭碎屍棄水溝　又撈獲2袋屍塊！兇嫌4小時12度進出家門

台中2工人跌落6樓鷹架釀1死1傷　勞檢處勒令停工最高罰30萬

重返現場尋2死真相！遠東紡織廠爆炸　廠方陪檢警重回事發地

台東1月「詐騙案金額近億元」　 最大筆是假投資逾2000萬

女病患私密部位除毛　男醫竟讓正妹美容師操刀！3人下場曝

法國旅客遊九份...行李放公車人卻擠不上　瑞芳警3hrs火速尋回

25歲女師樓梯間戰人夫！互傳性愛照還找3P　要賠正宮45萬

「我要脫褲子」男假冒護理師騷擾女網友　耕莘醫院提告

高雄女遭殺害！分屍前最後身影曝　疑魚群啃噬...僅剩腳掌、內臟

澎湖跨海大橋驚傳落海！空車詭停橋上　39歲男失聯搜救中

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

高雄女遭碎屍棄水溝　又撈獲2袋屍塊！兇嫌4小時12度進出家門

台中2工人跌落6樓鷹架釀1死1傷　勞檢處勒令停工最高罰30萬

重返現場尋2死真相！遠東紡織廠爆炸　廠方陪檢警重回事發地

台東1月「詐騙案金額近億元」　 最大筆是假投資逾2000萬

女病患私密部位除毛　男醫竟讓正妹美容師操刀！3人下場曝

法國旅客遊九份...行李放公車人卻擠不上　瑞芳警3hrs火速尋回

25歲女師樓梯間戰人夫！互傳性愛照還找3P　要賠正宮45萬

「我要脫褲子」男假冒護理師騷擾女網友　耕莘醫院提告

高雄女遭殺害！分屍前最後身影曝　疑魚群啃噬...僅剩腳掌、內臟

澎湖跨海大橋驚傳落海！空車詭停橋上　39歲男失聯搜救中

政院發函問北市府「媒體稱有手語翻譯」　柳采葳酸：不會上網查？

Gucci創意總監閃電離職了！「兩年快閃」新季大秀將由團隊扛下設計

申請手語翻譯竟被酸　行政院遺憾：在野黨明知預算用途仍刪除

曾豪駒奪冠榮耀時刻忍淚不哭　高志綱曝學長真實狀況

南韓國防外交等部屏蔽DeepSeek　陸：中國政府從沒要求違法蒐集數據

黃西田36歲愛女臨時缺席活動　認了「3天前感染A流」現況曝光！　

蔡亘晏醫院拍戲染A流「高燒40度」躺平3天　自費1800打流感點滴！

爆炸釀2死多傷！楊文科稱廠商「重視維護保養」　同廠房6年已5起火災

aespa師妹團Hearts2Hearts「8成員超美神顏」　最小14歲

首屆普仁大太陽成長營　靈鷲山慈善基金會點燃青春潛能

【插隊專家】1次不行試2次！車距超小還硬要插隊

社會熱門新聞

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

外送茶頭牌女6小時狂接5組客超夯

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

竹聯幫前幫主黃少岑過世　劉振南繼任幫主

即／彰化救護車、轎車對撞！失控衝進鞋店

即／高雄水溝驚見屍塊殘肢　失蹤女慘遭分屍

遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死均台籍

台中工地鷹架2工人6樓跌落　18歲男搶救身亡

快訊／遠東紡織廠氣爆2死14傷！名單曝光

遠東氣爆2死！家屬悲認殘破身軀

北市貴族幼兒園爆虐童　家長看影像怒告

即／遠東紡織廠勒令停工！職安署：動工就送辦

女大生狂戀超帥教師！騷擾6年下場慘

更多熱門

相關新聞

精舍殺人恐怖手法曝！她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡

精舍殺人恐怖手法曝！她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡

自稱仁波切的宗教作家王薀疑因不滿蔡姓女信徒作帳不清，任由其他信眾要求蔡女施以各種體罰，一心想皈依的蔡女，遭師兄姐以消業力為由，連續幾個星期言語霸凌，還被逼著作各種禮佛跪拜動作，回到精舍休息時又被關禁閉，無心進食，最終骨瘦如柴死於橫紋肌溶解症，台北地檢署為釐清蔡女遭虐原因，6日再次提訊在押的王薀出庭說明。

高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

遠東化纖6年5次大火！竹縣市居民淪「人體清淨機」

遠東化纖6年5次大火！竹縣市居民淪「人體清淨機」

彰化情殺案　前任、單親媽均收押禁見

彰化情殺案　前任、單親媽均收押禁見

遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死均台籍

遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死均台籍

關鍵字：

法律人權殺人陳彥翔輪胎行新竹逆子縱火死刑最高法院

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

大S不辦告別式！

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

外送茶頭牌女6小時狂接5組客超夯

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面