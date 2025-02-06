逆子燒死8至親「妻兒都罹難」　輪胎行縱火案陳彥翔逃死定讞

▲縱火燒死8名家人的陳彥翔，獲判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹輪胎行2022年6月發生縱火案，輪胎行的么子陳彥翔因與父母吵架，竟在輪胎行內潑汽油縱火，燒死8名至親，連自己的妻兒都因此遭燒死罹難。陳彥翔一審遭判處死刑，但上訴二審後，高等法院去年底改判無期徒刑，全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，陳彥翔確定逃過死刑。

現年32歲的陳彥翔為家中么子，上有大哥，下有妹妹。他結婚後與妻子、3名子女一同居住在輪胎行2樓。另外家中除了父母以外，還有大哥、大嫂、小姪女，以及妹妹，一大家子總計11口同住。不過陳彥翔因為染上賭博惡習，再加上事業不順，經常與家人口角。

案發於2022年6月15日晚上9點40分，陳彥翔又與父母發生嚴重爭吵，他憤而衝出家門購買汽油，返回家中後隨即潑灑汽油，並關上家中唯一出入口的鐵門後縱火。由於住家是鐵皮屋，在汽油的助燃下，火勢一發不可收拾。消防隊獲報趕赴現場，花了30分鐘才將大火撲滅，清理火場時才發現，這把火將陳彥翔的母親、妹妹、大嫂、小姪女，以及自己的妻子、3名子女，總計共8名親人都被燒死。只有父親逃出，以及大哥在外隔離，2人倖免於難。

案發後震驚社會，陳彥翔隨即遭到檢方聲請羈押獲准，檢方依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴。一審新竹地院審理後，雖然認定陳彥翔符合自首減刑要件，但新竹地院認為他手段兇殘，犯下「殺害直系血親尊親屬」、「殺害兒童」等多項重罪，基於實現刑罰權的分配正義及維護社會秩序等理由，將他判處死刑。

▼陳彥翔二審獲判無期徒刑時，罹難的大嫂母親林雪紅，在庭外出示罹難女兒與孫女的照片。（圖／記者吳銘峯攝）

但案件上訴第二審，高等法院審理後改認定他符合自首減刑要件，「被告自首時顯露出懊悔、自責等情緒反應，甚至有向警員借槍自盡等情狀，認為其自首屬於真實自首。」因此依法減刑，改判無期徒刑。

高院改將陳彥翔判處無期徒刑，被燒死的大嫂母親當天也到庭聽判，她在宣判後到庭外哭喊「不能接受這樣的判決」，並問法官「為何在我千瘡百孔的傷口上再插一把刀？」其餘罹難者的家屬也批評廢死是錯誤的決定，今日她們的痛苦將會成為別人明日的傷痛。

全案再上訴，最高法院審理後，6日駁回檢方上訴，將陳彥翔判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞，陳彥翔確定逃過死刑。