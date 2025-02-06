暖男護女友被刺身亡！她和前任認了棄屍　互咬「人是你殺的」

▲彰化大村鄉賴男與朱女遭逮。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大村鄉一名賴男(41歲)大年初六(3日)到朱姓前女友(38歲)租屋處疑脅迫復合，與朱女的現任同居李姓男友(52歲)爆發口角，拿刀將李男刺死，遺體載往圳溝丟棄，警方到場時，賴男逃到廢棄屋內藏匿，跳下屋頂遭逮，由於2人對行凶供詞不一，互相指責殺人，僅承認有棄屍，檢方訊後認為2人均涉殺人、遺棄屍體、煙滅刑事證據等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

▲李男遭殺，現任朱姓女友協助湮滅證據及棄屍。（圖／記者唐詠絮攝）

回顧案件經過，朱女與賴男生下一女童，分手後再與李男同居，但賴男經常上門騷擾朱女，日前將女子打到鼻青臉腫，脅迫她與李男分手，3日朱女已決定要跟李男分手，賴男還不死心，前往租屋處與李男談判爆發衝突，一氣之下疑持刀將李男刺死，隨後將他的身體上下套上2個大黑色塑膠袋，放在機車前踏板載往1.2公里外的大排水溝內草叢內棄屍。

▲彰化大村鄉發生情殺案檢警到場鑑識。（圖／記者唐詠絮攝）

看著賴男載屍出門，朱女留在屋內，協助清理案發現場，從殺人到棄屍，過程令人髮指，2人到案後互指對方殺人，對行兇過程供詞不一，遭檢方依涉殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌聲請羈押禁見。

彰化地院法官認為被告朱女僅坦承有湮滅證據、遺棄屍體，主張是遭賴男所逼，就殺人部分則否認犯行，證人並未能明確證述被告朱女與李死亡毫無關聯。被告賴男則指證是朱女將人殺害，由賴男幫忙遺棄屍體及湮滅證據，賴男犯案後前往廢棄房屋藏匿。

法官認為，賴男與朱女有相互推諉之情事，有事實足認有勾串共犯、證人之虞，被告所涉殺人部分為最輕本刑五年以上有期徒刑重罪，裁定羈押禁見。

▲彰化大村鄉李男遭情殺地板還有一道血痕。（圖／記者唐詠絮攝）