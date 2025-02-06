日本大阪夫妻在家互砍！1死1命危　滿身血倒臥客廳

▲日本發生夫妻互砍事件。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府東大阪市6日發生一起夫妻互相攻擊的事件，妻子被發現時已經明顯死亡，而丈夫則是心肺功能停止被送往醫院搶救。根據警方調查，女方腹部中多刀，男方則是左胸遭刺傷，不過詳細情況仍待調查。

根據《朝日新聞》報導，119於6日上午11時40分接獲通報稱，大阪府東大阪市若江本町三丁目一處民宅內發生持刀攻擊事件，報案女性表示，有一對夫妻持刀互砍。

根據大阪府警方表示，事發地點為兩夫妻的住處，警方趕到現場後，發現49歲的女護理師中畑亞紀子及她40多歲的丈夫倒臥在1樓客廳內，兩人均身受重傷，滿身是血。

醫護人員到場後，確認中畑當場死亡，而她的丈夫則是傷勢嚴重，呈現心肺功能停止狀態，隨即被送往醫院搶救。

負責調查的河內警署透露，報案人是一名女性，疑似為男方的親屬。她向警方表示，自己接獲死者丈夫來電稱，「我砍了妻子」，因此隨即報警求助。

警方檢查發現，中畑腹部有多處刺傷，而她的丈夫則是在左胸等部位有類似的刀傷，兩人疑似發生劇烈衝突。

警方在客廳內發現1把沾有血跡的菜刀，目前正在釐清事發當時的詳細經過與可能的動機，以釐清案件真相。

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