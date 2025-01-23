世新大學「無假之國」營隊　行政管理與傳播實務的沉浸式體驗

▲ 世新大學行管系「無假之國探索營」，帶領高中生認識行政組織與Podcast傳播實務。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

假新聞如何影響民主？高中生又能如何成為守護民主的一份子？世新大學行政管理學系於今（22）日舉辦的「無假之國探索營」，以多元活動帶領全台高中生深入探討假新聞對現代社會的衝擊，並親身體驗行政管理與傳播實務的魅力。這場營隊不僅讓學生們近距離接觸總統府的運作，還透過Podcast製作等創意活動，啟發他們對未來的學習與社會責任的思考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 營隊學員在世新大學沉浸體驗Podcast錄製與議題探討。

活動的亮點之一是總統府參訪，學生們在專業導覽中深入了解《民主方舟：台灣永續前行》的展覽內容，從民主化過程到假新聞如何威脅公民社會，展覽揭示了台灣民主的多層面意義。總統府副秘書長何志偉親自與學生交流，分享政府如何在保障新聞自由與對抗假新聞之間取得平衡，並期許年輕世代擁有良好的媒體素養，成為守護民主價值的重要力量。

▲ 世新大學圓桌影音播客直播間兼具教學、實習與展演等多重功能。

學員們也在世新校園參與了Podcast錄製工作坊，以假資訊、假新聞的擴散與應對等主題，分組討論並製作節目，藉此學習如何分析假新聞的散播模式，並以創意方式傳遞正確資訊。有參與的學員表示：「這次錄製Podcast的過程不僅讓我學到傳播技巧，也讓我更清楚如何分辨假新聞，未來會更謹慎對待網路上的資訊。」

世新行管系主任李有容在活動中強調，行政管理學的核心在於理論與實務的結合，而傳播能力則是未來不可或缺的技能。她表示：「行政管理不只是處理政策與數據，更需要透過傳播與大眾建立連結。希望今天的活動能讓學生們找到學習的熱情，並思考如何運用行政管理為社會創造價值。」

▲ 世新大學行管系「無假之國探索營」參訪總統府及相關展覽。

此外，營隊中的校園巡禮與互動遊戲也讓學生們對世新大學的特色有了更深刻的認識。世新行管系學生以輕鬆有趣的方式設計破冰遊戲，讓學員們在歡笑中學習政府組織及相關部會知識，並激發對行政管理與公共事務的興趣。世新行管系副教授吳怡融指出：「教育的本質不僅在於傳授知識，更在於啟發學生探索未來的可能性。希望這次的營隊能成為他們思考人生方向的重要契機。」

世新行管系舉辦「無假之國探索營」，以創新且實務導向的方式，讓高中生在一天的活動中體驗行政管理學的多元面向，並透過實際操作與深度對話，感受到公共行政與傳播實務的真實價值。這場營隊不僅是一場學習，更是一場啟發，為學生們的未來選擇提供了重要的思考方向。

▲ 總統府副秘書長何志偉（中）接待世新大學師生與營隊學員。