公開透明落實陽光法案　新北警公職財產申報公開抽籤

▲新北警察局公職財產申報公開抽籤，由局長廖訓誠親自主持。（圖／新北市警察局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局為落實陽光法案精神，確保財產申報抽籤程序公開、公正與透明，於昨（12日）週報中公開辦理「2024年度公職人員財產申報實質審查抽籤作業」，由局長廖訓誠親自主持，並在各級主（官）管見證下，透過「法務部公職人員財產申報系統」進行抽籤作業，自1,154名申報義務人中抽出116人進行後續實質審查，再從中抽出3人進行前後年度財產差異比對。

新北市警局長廖訓誠表示，公職人員財產申報法屬於陽光法令的一部分，法律規定特定職務的公職人員必須申報自身、配偶及未成年子女的財產資料，旨在透過公開透明的機制，加強全民對公職人員財務狀況的監督，進一步提升民眾對政府廉潔與誠信施政的信任。

新北市警局指出，為達成陽光法案「零裁罰」目標，並避免義務人因申報錯誤而遭裁罰，法務部近年來積極推動「網路授權介接財產資料服務」，市警局政風室除宣導此服務的便利性外，亦透過電話諮詢及桌邊服務，協助申報義務人減輕查詢財產負擔，並提供市府政風處編印之「機智財申生活手冊」，幫助義務人清楚瞭解申報規定，降低申報壓力，使同仁不再對財產申報感到困擾，得以更專注投入為民服務工作。