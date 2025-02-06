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全球反詐騙組織成員批「台灣政府打詐不力」　警政署回應了　

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

日前《菱傳媒》舉辦直播「國政民調座談會」，邀請到全球反詐騙組織(GASO)成員Sammy陳法逍出面說明台灣詐騙犯罪的嚴重程度，陳與會痛批政府不僅反詐不力，根本坐視台灣詐騙集團在東南亞深耕發展，痛批台灣政府「金三角詐騙特區、寮國、越南、中國大陸掃到不要掃」、「當地詐團從業人口從8萬多人銳減到1萬多人、剩下來的都是台灣人」，甚至連當初台警積極營救的靜宜女大生及其男友獲釋後，都被中國公安逮捕帶回大陸。

陳法逍痛批台灣包含外交、警察機關對跨境打擊境外電信詐欺犯罪非常消極，很多東南亞國家參與的聯合打詐、掃蕩行動，台灣都消極抵制，光靠台商和民間組織動員人脈救人，「台灣詐騙犯罪的源頭8成在境外策畫，光打國內的兩成，自然無法有效打擊詐騙犯罪。」他認為台灣政府放任境外詐騙不法分子犯罪，只能被動消極查處成效有限。

對此警政署今天下午回應：針對國人旅外受困疑似遭脅迫從事不法活動的救援案，現行處置由各警察機關接獲報案後，轉報外交部，外交部再將案件轉交各駐外館處進行處理，並協助民眾填寫「外交部緊急聯絡中心提供協尋在海外失聯親友通報單」，由駐外機構統一作為救援窗口。

警政署強調，警方會依遭販運海外的被害人家屬親友提供相關資訊後積極查辦不法，並透過司法、外交管道協請東南亞各國執法機關協助偵查。據了解、刑事局目前掌握的台民遭販運到東南亞失蹤協尋人口約2-3百人，透過行政、民意代表陳情給外交部的販運失聯名單應該會更多、約達數百人之譜，警方與越南、泰國等地的司法機關互助合作密切進行且管道暢通，認為陳男說法略為誇大。

警政署表示，以該影片之陳述，經查證該會議並非官方所主辦。警政署呼籲，對於此類議題應以法定程序及正式管道處理，避免不實訊息造成社會認知錯誤。其他有民間救援途徑部分，如需警政單位支援，警方定會提供必要協助。

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