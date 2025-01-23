懲處出爐！南投刑大2警官涉洩密訊後交保　遭記過、調離主管職

▲南投縣警局督察長王國峯(左)、縣刑大大隊長蕭榮哲(右)，說明南投刑大涉洩密案。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

內政部警政署政風室及南投縣政府警察局受檢察官指揮，主動自清自檢，共同偵辦謝姓警務參、陳姓分隊長涉嫌偽造文書、洩密等案。於22日上午9時許，持搜索票針對兩人辦公處所實施搜索，並查扣相關證物。兩人經詢問後，於當日晚間移送地檢署複訊，檢察官分別諭知陳員3萬元交保，謝員8萬元交保。縣警局指出，2人違紀情形並未涉及對價關係或貪瀆，不過仍予以記過和調離主管職處份，靜候檢方調查。

南投縣政府警察局指出，本案謝員及陳員知法犯法，影響警譽重大，本局業依相關規定分別予以記過嚴懲，調整非主管職務，並加強列管考核，從嚴追究相關人員考核監督責任。本局對於員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，展現淨化團隊決心，以維警譽。

據了解，謝姓警務參在102年就到南投縣刑大任職，主要負責核稿等內勤工作，陳姓分隊長也在刑大擔任偵查佐長達11年，平時表現積極認真，也才在去年升任分隊長職務。

未料本案也在陳男剛升職不久後的去年下半年開始，謝姓警務參向警政署和檢方供稱，從某位友人口中獲得一起詐騙案情資，因此私下代為請託有私交的陳姓分隊長調查處理，又因打詐績效壓力沉重，陳男竟未經向上級報告等既定程序，就逕行啟動偵辦，直到昨天警政署介入案情才曝光。

縣警局指出，截至目前了解，2人違紀情形並未涉及對價關係或貪瀆，不過仍予以記過和調離主管職處份，靜候檢方調查；不具名縣警局主官則批評，即便打詐目前是重中之重，但也不容許便宜行事、規避相關程序，否則警方辦案也無法獲得民眾信賴。