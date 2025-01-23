　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

破案率1.3%賴清德喊加強打詐　警察團體「遭羞辱要求道歉」卻翻車

記者黃翊婷／綜合報導

總統賴清德日前出席警政署署務會報，提到國內詐騙案件層出不窮等問題，並點出警方破案率僅1.3％，希望能夠加強打詐。不過，台灣警察工作權益推動協會22日公開發布聲明，聲稱賴清德的言論「是對全台灣警察人員的公開羞辱」，要求總統向全台灣警察道歉，然而，網友們幾乎都不挺。

賴清德20日出席警政署署務會報，希望警方繼續努力打詐，被台灣警察工作權益推動協會認為是羞辱並要求道歉。（圖／翻攝自Facebook／NPA署長室、台灣警察工作權益推動協會）

▲賴清德希望警方繼續加強打詐。（圖／翻攝自Facebook／NPA署長室）

賴清德20日出席警政署署務會報時提到，在大家的共同努力下，去年一共偵破2430件詐欺案，查扣不法所得超過144億元，但其實還有很多需要加強的地方，若以1天500件詐欺案來計算，1年是18萬2500件，換算下來破案率僅1點多（約1.3％）而已，台灣社會1年被騙1825億元，查扣的不法所得也不到10％，因此希望警方能繼續努力，要視民如親、要科學辦案、生活儉約不要有太多應酬。

賴清德20日出席警政署署務會報，希望警方繼續努力打詐，被台灣警察工作權益推動協會認為是羞辱並要求道歉。（圖／翻攝自Facebook／NPA署長室、台灣警察工作權益推動協會）

▲台灣警察工作權益推動協會要求賴清德道歉。（圖／翻攝自Facebook／台灣警察工作權益推動協會）

不過，台灣警察工作權益推動協會22日公開發布一份聲明，內容直言「請總統公開向全台灣警察道歉」。協會方面認為，賴清德在警政署署務會報的發言，「是對全台灣警察人員的公開羞辱」，多數警察受限於人力、資源不足，還要忍受高壓、日夜顛倒、長工時去盡力偵查犯罪，「警察人員也不是神仙，犯罪預防本來就不能全部依賴警檢調」。

「詐欺犯罪不完全是警察的責任。」協會強調，總統對警察說加油，站在警察人員的立場實在無法接受，「一國之總統做出如此對犯罪預防的常識無知、對基層狀況無知，並詆毀警察人員辛勞的發言，我們認為總統應該道歉、必須道歉」。

雖然台灣警察工作權益推動協會的聲明文在臉書獲得超過2000名網友關注討論，但底下的留言大多不挺，「我查了總統發言內容，覺得沒什麼不妥」、「在職的領比退休的少，協會不在乎這個，然後要求總統道歉？」、「講『繼續努力』錯了嗎？無論各行各業，任何事當然就是繼續努力啊」。

【請總統公開向全台灣警察道歉。】 總統於1月20日於警政署署務會報發言，是對全台灣警察人員的公開羞辱。 多數警察在有限的人力、資源，忍受高壓、日夜顛倒、長工時仍然盡力偵查犯罪，近兩年專案密度已經遠高於往年，但刑案偵查方法本來就有其侷限，...

台灣警察工作權益推動協會發佈於 2025年1月21日 星期二
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／彰化惡火困1家5口　2大2小命危1不治
快訊／合歡山全白了　積雪3.5公分
蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」　大失血噴百萬
「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB
快訊／高雄16F大樓清晨火警！　多人受困待援
恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝
今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

破案率1.3%賴清德喊加強打詐　警察團體「遭羞辱要求道歉」卻翻車

外交部媒體宣傳費1.1億被刪　吳志中：101煙火全球曝光度必受影響

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨下場參戰「不要當家不管事」

快訊／柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

快訊／柯文哲抵達新竹台大探視父親　台北看守所回應了

快訊／柯文哲抵達新竹台大　戒護警伸手阻擋媒體「他現在禁見」

快訊／柯爸病危！　柯文哲抵新竹台大探視

遭韓國瑜打入冷宮！立院前處長周傑退休秒復出　出任彰化副縣長

基隆市府關懷弱勢年前送暖　副市長邱佩琳親贈再生家具

民眾黨主席補選連署　蔡壁如近8小時達300人、黃國昌獲5660人支持

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

破案率1.3%賴清德喊加強打詐　警察團體「遭羞辱要求道歉」卻翻車

外交部媒體宣傳費1.1億被刪　吳志中：101煙火全球曝光度必受影響

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨下場參戰「不要當家不管事」

快訊／柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

快訊／柯文哲抵達新竹台大探視父親　台北看守所回應了

快訊／柯文哲抵達新竹台大　戒護警伸手阻擋媒體「他現在禁見」

快訊／柯爸病危！　柯文哲抵新竹台大探視

遭韓國瑜打入冷宮！立院前處長周傑退休秒復出　出任彰化副縣長

基隆市府關懷弱勢年前送暖　副市長邱佩琳親贈再生家具

民眾黨主席補選連署　蔡壁如近8小時達300人、黃國昌獲5660人支持

洛杉磯再爆野火！　新火場「2小時燒掉2／3個內湖」恐怖景象曝

快訊／彰化惡火困1家5口　2大2小命危1不治

《角頭》懷秋：很不喜歡自己 挫折陷低潮8年「是林俊傑救了我」

大谷翔平遊說加盟道奇 佐佐木朗希透露兩人互動

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

快訊／合歡山全白了　積雪3.5公分

援俄北韓軍人3個月近40%傷亡　知情官員曝：約1000人戰死

23歲挑戰大聯盟！佐佐木朗希首揭決定內幕：害怕再也投不了球

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

美71歲老婦參與國會暴動　自認有罪「拒絕川普赦免」

心跳停止5分鐘才救回！求北所讓林秉樞送醫遭拒　父嘆：人在他手上

政治熱門新聞

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨參戰

快訊／柯爸病危！柯文哲抵新竹台大探視

外交部宣傳費被刪　影響101煙火曝光度

柯文哲外出探視父親　台北看守所回應了

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

遭韓國瑜打入冷宮！周傑退休秒出任彰化副縣長

快訊／民眾黨美女議員林珍羽罹肺腺癌

民眾黨主席補選連署　蔡壁如近8小時達標

賴清德憂國家成「無油可動的車」　民眾黨批：不會開車就換人

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

賴清德喊加強打詐　警察團體要求道歉

官校招生片喊「睡學姐旁邊」　海軍司令部急下架

更多熱門

相關新聞

賴清德憂國家成「無油可動的車」　民眾黨批：不會開車就換人

賴清德憂國家成「無油可動的車」　民眾黨批：不會開車就換人

114年度總預算昨三讀完成，歲出原編列約新台幣3兆1325億，審議結果歲出降為約2兆9248億，減列2075億創史上新高。民進黨主席、總統賴清德今（22日）在中常會指出，大幅刪減及凍結高達3成以上，讓國家成為一台無油可動的車。對此，民眾黨批評，賴總統不會開車就換人駕駛，不要牽拖。

罷免遍地開花　賴清德要求綠營謙卑：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

罷免遍地開花　賴清德要求綠營謙卑：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

台灣首例直接返還詐騙贓款　32被害人拿回1132萬

台灣首例直接返還詐騙贓款　32被害人拿回1132萬

賴清德遺憾總預算被刪凍3成以上　細數表決亂象「已引起國人不安」

賴清德遺憾總預算被刪凍3成以上　細數表決亂象「已引起國人不安」

婦幼隊至市立幼兒園宣導　提升幼童自我保護及識詐知能

婦幼隊至市立幼兒園宣導　提升幼童自我保護及識詐知能

關鍵字：

賴清德警政署詐騙警察

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

緯來耳機妹爆紅！本人IG曝光

林珍羽不菸罹肺腺癌！醫示警8症狀快就醫

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭

兒遭發狂熊咬死　爸想要收屍也被殺

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

「一輩子不缺錢」星座Top 3

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

玩壞車窗卡死！父狂扁座椅　男童爆哭

吳淡如收「詐騙電郵揭新手法」　曬1圖驚呼：做得很像！

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面