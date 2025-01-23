破案率1.3%賴清德喊加強打詐　警察團體「遭羞辱要求道歉」卻翻車

記者黃翊婷／綜合報導

總統賴清德日前出席警政署署務會報，提到國內詐騙案件層出不窮等問題，並點出警方破案率僅1.3％，希望能夠加強打詐。不過，台灣警察工作權益推動協會22日公開發布聲明，聲稱賴清德的言論「是對全台灣警察人員的公開羞辱」，要求總統向全台灣警察道歉，然而，網友們幾乎都不挺。

▲賴清德希望警方繼續加強打詐。（圖／翻攝自Facebook／NPA署長室）

賴清德20日出席警政署署務會報時提到，在大家的共同努力下，去年一共偵破2430件詐欺案，查扣不法所得超過144億元，但其實還有很多需要加強的地方，若以1天500件詐欺案來計算，1年是18萬2500件，換算下來破案率僅1點多（約1.3％）而已，台灣社會1年被騙1825億元，查扣的不法所得也不到10％，因此希望警方能繼續努力，要視民如親、要科學辦案、生活儉約不要有太多應酬。

▲台灣警察工作權益推動協會要求賴清德道歉。（圖／翻攝自Facebook／台灣警察工作權益推動協會）

不過，台灣警察工作權益推動協會22日公開發布一份聲明，內容直言「請總統公開向全台灣警察道歉」。協會方面認為，賴清德在警政署署務會報的發言，「是對全台灣警察人員的公開羞辱」，多數警察受限於人力、資源不足，還要忍受高壓、日夜顛倒、長工時去盡力偵查犯罪，「警察人員也不是神仙，犯罪預防本來就不能全部依賴警檢調」。

「詐欺犯罪不完全是警察的責任。」協會強調，總統對警察說加油，站在警察人員的立場實在無法接受，「一國之總統做出如此對犯罪預防的常識無知、對基層狀況無知，並詆毀警察人員辛勞的發言，我們認為總統應該道歉、必須道歉」。

雖然台灣警察工作權益推動協會的聲明文在臉書獲得超過2000名網友關注討論，但底下的留言大多不挺，「我查了總統發言內容，覺得沒什麼不妥」、「在職的領比退休的少，協會不在乎這個，然後要求總統道歉？」、「講『繼續努力』錯了嗎？無論各行各業，任何事當然就是繼續努力啊」。