快訊／縣市警分局長人事異動　駐外聯絡官張基銘升分局長受矚目

▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



警政署6日上午11時許發布包含縣市分局長人事異動名單，警政署表示：根據內政部於11日發布修正「警察人員陞遷辦法」，因應新型犯罪型態，員警特殊功績亦須與時俱進，本次修正增訂「執行警察任務對國家社會具有卓著功績之特殊貢獻」，亦為特殊功績陞職事蹟之一，不再以「冒生命危險」為必要條件。另為避免申報寬濫，具體特殊貢獻事蹟認定，須由特殊功績陞職審議會公開審議。這次調任派令中，以刑事局駐外聯絡官張基銘升任縣市分局長最為矚目。本次警政署中高階警官升遷命令調動升遷達54員。

張基銘從2016年起派赴馬來西亞擔任警察駐外聯絡官4年多、2022年3月再派赴印尼擔任駐外聯絡官到2025年，駐外工作表現亮眼，協助僑胞及台灣旅外民眾解決不少生活及治安問題，成效卓著。





▲刑事局駐外聯絡官張基銘直升南投集集分局長。（圖／記者張君豪翻攝）



警政署指出，此次修正重點除增訂警察人員特殊功績陞職事蹟外，為鼓勵原住民員警返回原住民族地區服務，也放寬原住民員警本人設籍達2年，得申請返籍請調，並增訂具原住民身分者，得按其意願優先考量派任原住民族地區服務等規定。

警政署也針對張基銘升任南投集集分局長派任人令提出說明：為提升駐外警察聯絡官陞遷發展，以及培養具國際事務能力的重要警職人才，本次也增訂免試保送參加縣市警察局分局長班訓練規定，後續將配合修訂「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」，在不影響原有名額的前提下，明定免試保送名額每期至多1人，以外加名額錄取，並請刑事警察局於遴選保薦時，應審慎嚴謹，以符拔擢績優人才的目標。

警政署指出，本署及各警察機關職務等階最高列警正一階包含第四、五序列重要警職職缺，經警政署張署長邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整遴補如下：（計54員，統一於114年2月10日周一辦理交接到任）。

一、警政署科長及航空警察局臺北分局分局長

(一)桃園市政府警察局犯罪預防科科長周益銘調任警政署秘書室科長

(二)臺北市政府警察局督察婁子才調任警政署保安組科長

(三)桃園市政府警察局督察呂芳典調任警政署教育組科長

(四)桃園市政府警察局督察陳孟欣調任警政署防治組科長

(五)基隆港務警察總隊副總隊長黃琨竣調任警政署交通組科長

(六)警政署防治組科長王志中調任航空警察局臺北分局分局長

二、直轄市政府警察局第四序列督察、專員及港警總隊副總隊長

(一)警政署行政組科長陳俊諺調任桃園市政府警察局督察

(二)桃園市政府警察局第四序列專員游政芳調任臺中市政府警察局督察

(三) 保安警察第二總隊督察長謝錫釗陞任臺北市政府警察局督察

(四)鐵路警察局督察長王立德陞任新北市政府警察局督察

(五)宜蘭縣政府警察局主任秘書楊効宜陞任桃園市政府警察局督察

(六)新竹縣政府警察局督察長金秋華陞任桃園市政府警察局督察

(七)嘉義縣警察局主任秘書蔡進明陞任臺南市政府警察局督察

(八)保安警察第七總隊督察長張文峰陞任高雄市政府警察局督察

(九)臺中港務警察總隊副總隊長林志賢調任桃園市政府警察局督察

(十)花蓮港務警察總隊副總隊長卓晃央調任桃園市政府警察局第四序列專員

(十一)高雄港務警察總隊副總隊長黃烱賓調任高雄市政府警察局第四序列專員

(十二)臺北市政府警察局萬華分局副分局長廖立仁陞任基隆港務警察總隊副總隊長

(十三)臺南市政府警察局歸仁分局副分局長徐百瑄陞任臺中港務警察總隊副總隊長

(十四)保安警察第七總隊第四大隊大隊長廖正成陞任高雄港務警察總隊副總隊長

(十五)保安警察第六總隊第一大隊大隊長戴修身陞任花蓮港務警察總隊副總隊長

三、第五序列主任秘書、督察長

(一)澎湖縣政府警察局督察長林明鋒調任鐵路警察局督察長

(二)花蓮縣警察局主任秘書余中義調任宜蘭縣政府警察局主任秘書

(三)嘉義縣警察局督察長莊思神調任嘉義縣警察局主任秘書

(四)雲林縣警察局主任秘書呂芳逸調任保安警察第二總隊督察長

(五)連江縣警察局主任秘書陳文彬調任花蓮縣警察局主任秘書

(六)臺東縣警察局督察長葉文啟調任雲林縣警察局主任秘書

(七)雲林縣警察局斗六分局分局長黃念生調任澎湖縣政府警察局督察長

(八)新竹市警察局第一分局分局長羅裕城調任新竹縣政府警察局督察長

(九)基隆市警察局第二分局分局長楊宗昆調任連江縣警察局主任秘書

(十)宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長陳至瑋調任嘉義縣警察局督察長

(十一)彰化縣警察局彰化分局分局長廖志明調任保安警察第七總隊督察長

(十二)屏東縣政府警察局屏東分局分局長蔡培元調任臺東縣警察局督察長

四、縣（市）政府警察局分局長

(一)雲林縣警察局北港分局分局長張澤銘調任雲林縣警察局斗六分局分局長

(二)雲林縣警察局斗南分局分局長張明忠調任新竹市警察局第一分局分局長

(三)基隆市警察局第三分局分局長童寶賢調任基隆市警察局第二分局分局長

(四)宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長楊迪光調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長

(五)彰化縣警察局鹿港分局分局長林英煌調任彰化縣警察局彰化分局分局長

(六)彰化縣警察局北斗分局分局長黄世德調任彰化縣警察局鹿港分局分局長

(七)屏東縣政府警察局潮州分局分局長林明波調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

(八)新竹市警察局第三分局分局長侯興龍調任基隆市警察局第三分局分局長

(九)嘉義縣警察局竹崎分局分局長陳勇誌調任雲林縣警察局北港分局分局長

(十)南投縣政府警察局集集分局分局長林文智調任雲林縣警察局斗南分局分局長

(十一)南投縣政府警察局中興分局分局長陳科宏調任新竹市警察局第三分局分局長

(十二)花蓮縣警察局玉里分局分局長黃靖堯調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長

(十三)金門縣警察局金湖分局分局長楊志源調任彰化縣警察局北斗分局分局長

(十四)屏東縣政府警察局枋寮分局分局長林俊雄調任屏東縣政府警察局潮州分局分局長

(十五)澎湖縣政府警察局望安分局分局長吳誌權調任嘉義縣警察局竹崎分局分局長

(十六)桃園市政府警察局八德分局偵查隊隊長黃一航陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

(十七)刑事警察局偵查第七大隊隊長張基銘陞任南投縣政府警察局集集分局分局長

(十八)新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊隊長梁献堂陞任南投縣政府警察局中興分局分局長

(十九)新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第五隊隊長黃清暉陞任花蓮縣警察局玉里分局分局長

(二十)臺中市政府警察局大甲分局交通組組長王貞惠陞任金門縣警察局金湖分局分局長

(二十一)新北市政府警察局三重分局行政組組長盧恒隆陞任屏東縣政府警察局枋寮分局分局長

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