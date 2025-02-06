公務員功績獎金調高2.5倍、改即時發放　勳章獎金最高可領20萬

▲人總宣布，公務員功績獎金調高2.5倍並改即時發放，未來勳章獎金最高可領20萬（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

為發揮即時獎勵及提高實質激勵效果，考試院會同行政院修正發布「公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點」，並自114年1月1日生效。公務人員領有勳章及功績、楷模、專業獎章者，其獎勵金由退休或死亡時發給改為即時發給，並同步提高獎勵金數額最高至2.5倍；其中，勳章獎勵金最高達新臺幣20萬、功績及楷模獎章獎勵金最高至5萬、專業獎章獎勵金最高至2萬、服務獎章獎勵金最高至4萬元。

考試院會同行政院修正發布「公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點」，回溯自114年1月1日生效。根據新的要點，過去公務人員領有勳章及功績、楷模、專業獎章者，其獎勵金本是在退休或死亡時發給，未來將改為採即時發給。

此外，並同步提高獎勵金數額最高至2.5倍，其中，勳章獎勵金最高由新臺幣8萬元調高至20萬元、功績及楷模獎章獎勵金最高由2萬元調高至5萬元、專業獎章獎勵金最高由8000元調高至2萬元、服務獎章獎勵金最高由2萬元調高至4萬元。

人事總處表示，依修正前規定，獲頒勳章及功績、楷模、專業獎章者，其勳獎章雖可即時領取，惟獎勵金須至申辦退休或死亡時始得領取，因此有機關建議於頒發勳獎章時，可同步發給獎勵金，以達即時激勵效果。

另外，原獎章獎勵金數額相較頒給條件相近之模範公務人員獎金數額較低，人事總處綜整各主管機關意見並審慎研議後，向銓敘部提出建議修正方案，將上述獎勵金改採即時發給，並提高獎勵金發給基準最高至2.5倍。經銓敘部參採後，由考試院會同行政院修正發布前開實施要點。

人事總處進一步表示，藉由調整勳獎章獎勵金之發給程序及提高發給基準，可達到有效激勵公務人員士氣，並提升公務人員工作績效及工作熱忱。